Reacţiile liderilor mondiali după atacul de la dineul la care participa Trump. „Suntem recunoscători că președintele n-a fost rănit"

Reacţiile liderilor mondiali după atacul de la dineul la care participa Trump. Sursa foto: Profimedia

Lideri politici din Canada, Mexic și Australia au acuzat violența şi şi-au exprimat aprecierea pentru faptul că Donald Trump și invitații la cina corespondenților nu au fost răniţi. Donald și Melania Trump, precum și membri ai cabinetului american, au fost evacuați sâmbătă din sala de bal a hotelului Washington Hilton, după ce s-au auzit împușcături din holul hotelului, notează The Guardian.

Prim-ministrul canadian Mark Carney, al cărui guvern fusese angajat în discuții comerciale tensionate cu SUA, a declarat pe platforma socială X: „Sunt ușurat că președintele, Prima Doamnă și toți invitații sunt în siguranță în urma relatărilor despre focuri de armă la cina corespondenților de la Casa Albă, desfășurată la Washington", a adăugând: „Violența politică nu are ce căuta în nicio democrație și gândurile mele sunt alături de toți cei care au fost zdruncinați de acest eveniment tulburător”.

Președinta mexicană Claudia Sheinbaum a declarat că este „bine că președintele Trump și soția sa sunt în siguranță în urma evenimentelor recente”. „Le transmitem respectul nostru. Violența nu trebuie să fie niciodată calea”, a declarat Sheinbaum.

Prim-ministrul australian Anthony Albanese a declarat că este încântat să audă că toți invitaţii şi participanţii la eveniment sunt în siguranță. „Aplaudăm munca depusă de Serviciile Secrete și ceilalţi agenţi, pentru acțiunea lor rapidă”, a spus el într-un comunicat.

Ambasadorul britanic în Statele Unite, Christian Turner, și câțiva oficiali ai ambasadei au fost prezenți la cină. El a declarat, pe X, că el și alții sunt „recunoscători pentru răspunsul rapid și profesional al serviciilor secrete”.

„Suntem recunoscători că președintele și cei prezenți n-au fost răniţi și avem cele mai bune gânduri pentru ofiţerul rănit”, a spus Turner.

Suspectul avea mai multe arme

Jeffrey Carroll, șeful poliției din Washington DC, a declarat că anchetatorii cred că suspectul a tras un foc de armă și era înarmat cu o pușcă, un pistol și mai multe cuțite. El a mai spus că se crede că suspectul a fost oaspete la hotel.

Muriel Bowser, primarul orașului Washington DC, a declarat că un singur atacator a atacat Serviciul Secret în holul hotelului. Nu există niciun motiv să credem că altcineva a fost implicat în incident, a spus ea.

Suspectul este în arest și este „evaluat” la un spital local. El a fost identificat ca fiind Cole Tomas Allen, în vârstă de 31 de ani, din Torrance, California, relatează Associated Press, citând doi oficiali ai forțelor de ordine.