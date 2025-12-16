Construcția sălii de bal de 300 de milioane de dolari la Casa Albă a fost contestată în instanţă: „Trump nu are voie să demoleze”

Secţiuni din Aripa de Est a Casei Albe au fost demolate, pentru lucrările la noua sală de bal demarate de Trump. Sursa foto: Hepta

Planul preşedintelui Donald Trump de a construi o sală de bal de 300 de milioane de dolari la Casa Albă se confruntă marţi cu un test în instanţă după ce adepţii menţinerii neschimbate a clădirii l-au acuzat că demolează ilegal Aripa de Est, iar criticii spun că respectiva construcţie reprezintă un abuz de putere, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Judecătorul districtual Richard Leon a programat o audiere la ora locală 15:30 (20:30 GMT) într-o plângere înaintată de National Trust for Historic Preservation (Fondul naţional pentru conservare istorică), care acuză administraţia Trump şi mai multe agenţii federale că au declanşat un proiect cu o suprafaţă de peste 8.300 de metri pătraţi fără evaluările sau aprobările necesare.

Preşedintele SUA a făcut mai multe schimbări la Casa Albă după ce a revenit la birou în ianuarie. El a instalat decoraţiuni de aur în Biroul Oval şi a pavat peluza Grădinii de trandafiri pentru a crea o terasă similară cu cea de pe proprietatea de la Mar-a-Lago din Florida.

Masiva sală de bal face însă ca precedentele modificări să pară minore, comentează Reuters. Imagini cu utilaje grele care au demolat secţiuni din Aripa de Est, care are o vechime de 120 de ani, pentru a face loc noului proiect a atras condamnări, criticii acuzându-l pe Trump că abuzează de prerogativele prezidenţiale.

„Niciun preşedinte nu are voie să demoleze porţiuni din Casa Albă fără evaluare”

„Niciun preşedinte nu are voie, din punct de vedere legal, să demoleze porţiuni din Casa Albă fără niciun fel de evaluare. Nici preşedintele Trump, nici preşedintele Biden, nimeni altcineva", se menţionează în plângerea National Trust.

Grupul cere un ordin temporar de restricţie pentru a opri construcţia în timp ce cazul îşi urmează cursul, argumentând că proiectul a provocat deja „pagube ireversibile” Casei Albe.

Administraţia a depus un document în instanţă luni în care afirmă că proiectul este legitim şi face parte dintr-o lungă serie de renovări prezidenţiale, cum a fost însăşi extinderea Aripii de Est de către Franklin D. Roosevelt.

Documentul precizează că sala de bal este necesară pentru activităţi publice, designul său este încă în evoluţie, iar construcţia deasupra solului nu este planificată până în aprilie, ceea ce face ca un ordin de urgenţă să nu fie necesar.

„Preşedintele deţine autoritate legală pentru a modifica structura locuinţei sale şi acea autoritate este susţinută de principiile de fond ale puterii executive”, motivează Casa Albă.

Plângerea menţionează că Trump nu a organizat o consultare publică şi a ignorat statutele care impun consultarea Comisiei naţionale pentru planificare în regiunea capitalei şi a Comisiei pentru arte frumoase înainte de a demola Aripa de Est şi a începe să lucreze la sala de bal.

Fondul naţional pentru conservare istorică susţine că a dat în judecată administraţia pentru a o forţa să respecte un minim „de cerinţe procedurale, care informează şi protejează oportunitatea publicului de a comenta asupra proiectului sălii de bal”.