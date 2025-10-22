Cine plătește pentru sala de bal a lui Trump de la Casa Albă. S-a aflat numele unui singur donator dintre cei ”foarte, foarte generoși”

Trump i-a chemat la dineu pe miliardarii care au dat bani pentru „Magnifica Sală de Bal a Casei Albe”. FOTO Profimedia Images

Lucrările de construcție la noua sală de bal de 250 de milioane de dolari a președintelui american Donald Trump a început, dar misterul continuă să planeze asupra identității donatorilor și corporațiilor bogate care finanțează proiectul, scrie BBC.

Lucrările pentru impunătoarea clădire de aproximativ 8.360 de metri pătrați au fost demarate luni. Excavatoarele și muncitorii au început demolarea unor porțiuni din aripa estică a Casei Albe.

Președintele SUA a declarat că va plăti personal o parte semnificativă din costurile construcției și a sugerat că alți donatori anonimi ar fi dispuși să contribuie cu peste 20 de milioane de dolari pentru finalizarea proiectului.

Modelul de finanțare a stârnit îngrijorarea unor experți în drept, care susțin că ar putea echivala cu o formă de plată pentru acces la administrație.

„Văd această uriașă sală de bal ca pe un coșmar etic”, a declarat pentru BBC Richard Painter, fost consilier juridic pe probleme de etică la Casa Albă în timpul administrației Bush, între 2005 și 2007. „Se folosește accesul la Casa Albă pentru a strânge bani. Nu-mi place”, a adăugat el. „Toate aceste corporații vor ceva de la guvern.”

O cină destinată potențialilor donatori, organizată la Casa Albă pe 15 octombrie, a reunit directori de top ai unor companii americane de prestigiu, printre care Blackstone, OpenAI, Microsoft, Coinbase, Palantir, Lockheed Martin, Amazon și Google. Printre invitați s-au numărat și Woody Johnson, proprietarul echipei New York Jets din NFL, precum și Shari și Edward Glazer, care, împreună cu frații lor, dețin echipele Tampa Bay Buccaneers și Manchester United.

Un formular de angajament văzut de CBS News, partenerul american al BBC, sugerează că donatorii ar putea primi o formă de „recunoaștere” pentru contribuțiile lor. Deși planurile sunt încă în curs de definitivare, această recunoaștere ar putea consta în inscripționarea numelor în structura clădirii.

Casa Albă anunțase inițial că uriașa sală va avea o capacitate de 650 de locuri, însă Trump a declarat în această săptămână că va putea găzdui 999 de persoane.

Până în prezent, doar un singur contribuitor a fost făcut public. Documentele din instanță arată că YouTube va plăti 22 de milioane de dolari pentru proiect, ca parte a unei înțelegeri cu Trump în urma procesului privind suspendarea contului său după revolta din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliul SUA.

Nu este însă clar câți dintre cei prezenți la cină au promis donații sau care este valoarea totală a acestora. O listă oficială nu a fost publicată încă, deși oficiali ai Casei Albe afirmă că intenționează să o dezvăluie. Documente obținute de CBS arată că donațiile vor fi gestionate de Trust for the National Mall, o organizație non-profit care colaborează cu Serviciul Parcurilor Naționale și strânge fonduri pentru proiecte din zona Mall-ului Național și de la Casa Albă.

La evenimentul dedicat donatorilor potențiali, Trump a spus că mulți dintre participanți au fost „foarte, foarte generoși” și că unii au întrebat dacă 25 de milioane de dolari ar fi o donație potrivită. „Am spus: o accept”, a glumit președintele.

Casa Albă a insistat că nu există nimic nepotrivit în solicitarea de donații și că sala de bal va fi folosită și de viitoarele administrații. De asemenea, a precizat că renovarea nu va costa contribuabililor americani niciun cent.

Martin Mongiello, fost bucătar-șef la Casa Albă și fost director general al reședinței prezidențiale Camp David, care a lucrat sub șapte administrații, a declarat pentru BBC că investiția în sala de bal „se va amortiza în timp și va reduce costurile”.

El a explicat că pavilioanele temporare folosite în prezent pentru evenimente, adesea „înghesuite”, pot costa peste un milion de dolari, fără a include cheltuielile suplimentare asociate organizării unor evenimente de amploare. Totuși, Richard Painter a avertizat că situația ar putea fi interpretată ca un „sistem de plăți pentru favoruri”, acuzație care a urmărit și alte administrații, indiferent de partid.

În anii 1990, de exemplu, președintele Bill Clinton a fost criticat pentru că ar fi oferit nopți de cazare în Dormitorul Lincoln în schimbul contribuțiilor la campania sa electorală.

Recent, Trump a căutat sponsori corporativi pentru evenimentul anual „Easter Egg Roll” de la Casa Albă, din aprilie, ceea ce, potrivit unor critici, ar fi putut permite companiilor să concureze pentru atenția președintelui.

Trump și oficialii administrației au afirmat că e necesară modernizarea noii săli de bal, având în vedere lipsa unor spații mari pentru dineuri de stat și alte evenimente. În prezent, Casa Albă folosește adesea un cort pe peluza sudică pentru a primi lideri străini sau pentru evenimente cu liste extinse de invitați.

Totuși, dimensiunile noii săli, a adăugat Painter, reprezintă o „enormă tentație” de a o folosi pentru strângeri de fonduri politice, un risc care nu exista până acum, chiar dacă președinții din ambele partide au invitat susținători la evenimente.

„Spațiul limitat [de acum] înseamnă că nu toată lumea primește o invitație la Casa Albă”, a spus el. „Din punctul meu de vedere, asta e un lucru bun... Dimensiunea actuală limitează jocul de tip ‘plătești ca să participi’, cel puțin în incinta Casei Albe.”

Totuși, dovedirea unei eventuale fapte ilegale este puțin probabilă. „Nu poți dovedi un quid pro quo”, a spus Painter. „Dar cred că administrația Trump forțează limitele în acest caz.”