Trump i-a chemat la dineu pe miliardarii care au dat bani pentru „Magnifica Sală de Bal a Casei Albe”: aurie și cu geamuri antiglonț

Trump i-a chemat la dineu pe miliardarii care au dat bani pentru „Magnifica Sală de Bal a Casei Albe”. FOTO Profimedia Images

Zeci de organizații și oameni de afaceri au participat miercuri seara la o cină cu președintele Donald Trump, organizată pentru ajutorul pe care l-au dat pentru construirea noii săli de bal de 250 de milioane de dolari care se construiește la Casa Albă, scrie The Wall Street Journal.

Potrivit administrației prezidențiale, printre companiile care au trimis reprezentanți la evenimentul organizat în Sala de Est s-au aflat Lockheed Martin, Microsoft, Meta Platforms, Alphabet (prin Google), Amazon.com și Palantir Technologies. Lista invitaților i-a inclus, de asemenea, pe miliardarul din industria petrolieră Harold Hamm, pe directorul executiv al Blackstone, Steve Schwarzman, și pe frații Cameron și Tyler Winklevoss.

„De-a lungul istoriei, oamenii de afaceri au contribuit la a face din Casa Albă un loc special, iar nimic de o asemenea amploare nu s-a mai făcut până acum”, a declarat Trump la începutul evenimentului. El a amintit lucrările și proiectele de construcție realizate de foști președinți, precum porticul sudic ridicat de James Monroe și aripa vestică adăugată de Theodore Roosevelt.

FOTO Profimedia Images

Cina a fost promovată sub titulatura „Magnifica Sală de Bal a Casei Albe”, potrivit unei invitații consultate de The Wall Street Journal. Documentul, scris în fontul auriu caracteristic lui Trump, îl prezenta pe președinte drept gazda evenimentului.

Trump consideră noua sală de bal o parte importantă a moștenirii sale prezidențiale. De la preluarea mandatului, el a redecorat deja mai multe spații din complexul Casei Albe, inclusiv Grădina Trandafirilor, Biroul Oval, Sala Palmierilor și Colonnada. De asemenea, a instalat doi stâlpi mari pentru drapele la intrările de nord și sud ale clădirii și inspectează regulat lucrările de construcție.

Fostul dezvoltator imobiliar a spus că gândirea în termeni de proiecte imobiliare este „relaxantă” pentru el. La un moment dat, în timpul cinei, președintele a tras draperiile galbene din Sala de Est pentru a le arăta oaspeților progresul lucrărilor la sala de bal aflată afară.

„Vom avea o sală de bal fenomenală”, a spus Trump, adăugând că va fi „total potrivită” ca formă și culoare. Președintele a precizat că sala va fi suficient de mare pentru a „găzdui ceremonia de inaugurare” și va fi dotată cu geamuri antiglonț.

Trump a organizat întâlniri la Casa Albă și la clubul său din Virginia pentru a strânge fonduri destinate proiectului, potrivit unor surse familiare cu aceste eforturi. Meredith O’Rourke, responsabila de strângerea de fonduri politice a președintelui, este implicată în campania pentru finanțarea sălii de bal.

Trump a declarat că mai multe companii s-au oferit nu doar să doneze bani, ci și materiale pentru construcția noii săli.

Totuși, inițiativa sa de a obține finanțare din partea corporațiilor a stârnit îngrijorări din partea observatorilor care avertizează că aceasta ar putea pune presiune asupra firmelor pentru a dona, de teama de a nu intra în dizgrația președintelui. „Fiecare companie invitată la acea cină, care fie nu se prezintă, fie nu donează, știe acum că va fi scoasă din grațiile administrației Trump”, a declarat Claire Finkelstein, profesoară de drept la Universitatea din Pennsylvania și directoare a Centrului pentru Etică și Statul de Drept.

Noua sală de bal a Casei Albe va adăuga cel puțin 8.300 de metri pătrați, cu o capacitate de peste 650 de locuri, potrivit oficialilor administrației. În comparație, Sala de Est poate găzdui aproximativ 200 de persoane. Amprenta principală a Casei Albe, fără a include aripile de est și de vest, este de aproximativ 5.100 de metri pătrați. Președintele a susținut de mult timp că o sală de bal este necesară pentru o Casă Albă modernă, care să poată organiza evenimente importante, menționând că dineurile de stat sunt adesea ținute în corturi temporare pe peluza sudică. Trump a propus și administrației Obama construirea unei săli de bal și chiar s-a oferit să o finanțeze personal, dar oferta a fost refuzată.

Fondurile strânse înaintea cinei de miercuri — care vor fi direcționate către sala de bal — au fost donate Trustului pentru Mall-ul Național, o mică organizație filantropică fondată în 2002 pentru a colabora cu Serviciul Parcurilor Naționale. Luna trecută, YouTube, subsidiară a Google, a donat 22 de milioane de dolari către acest trust, ca parte a unei înțelegeri într-un proces civil intentat de Trump în 2021.

Donația de 22 de milioane de dolari din partea Google a dublat bugetul organizației, care era de 9,5 milioane de dolari în 2024, potrivit documentelor fiscale ale grupului. Unele companii au declarat prin reprezentanți că preferă să doneze către o organizație filantropică bine stabilită, precum Trustul pentru Mall-ul Național, decât către entități aflate sub controlul direct al lui Trump, cum ar fi biblioteca sa prezidențială.

Totuși, nu toate demersurile pentru cina de miercuri s-au soldat cu succes. O sursă din Washington a declarat că unul dintre clienții săi a refuzat să participe, motivând că dorește ca banii săi să finanțeze campaniile republicane din Congres, „nu construirea unui Versailles”.