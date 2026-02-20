Diana Buzoianu: Îmi doresc să lansăm Radarul Balastierelor, cu control efectiv, până la jumătatea acestui an

În ceea ce priveşte situaţia balastierelor clasice, ministra de resort a subliniat că foarte multe dintre acestea nu au autorizaţie / Foto: Agerpres

Ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, anunţat, vineri, într-o conferinţă de presă, că Radarul Balastierelor, care va cuprinde şi controale efective, ar putea fi lansat până la jumătatea acestui an, potrivit Agerpres.

„Suntem în discuţii destul de avansate şi, dacă nu mă înşel, a fost depus inclusiv Caietul de sarcini public pentru a fi adăugate nişte funcţiuni la Radarul Balastierelor, pentru că ultima conducere de acum câteva luni de zile a realizat un Radar al balastierelor din care a scos foarte multe criterii de control. Era un registru foarte frumos cu toate balastierele din România, dar îşi pierduse pe parcurs toţi dinţii şi toate ghearele, să zic aşa.

Acest Radar al balastierelor nu mai avea măsurile de control, nu mai verifica comparat cantitatea de agregate care fusese avizată, cu ce a fost scos exact şi cu ce a fost pus la vânzare.

Deci, practic, nu mai reprezenta niciun mecanism de verificare efectivă. A trebuit să adăugăm, pentru că degeaba lansăm un registru frumos electronic cu balastierele, dacă n-avem în spate şi controlul efectiv.

Eu îmi doresc să lansăm un Radar al balastierelor care să aibă şi controlul efectiv. Sper ca, până la jumătatea acestui an, să-l avem lansat. Cu aceste măsuri de control suplimentare, el va trebui să fie deci să fie operaţional”, a spus Buzoianu.

În ceea ce priveşte situaţia balastierelor clasice, la nivel naţional, ministra de resort a subliniat că foarte multe dintre acestea nu au autorizaţie sau au termene depăşite ale acestor documente.

„În cazul balastierelor clasice, ştim deja că există un fenomen de nerespectare a legislaţiei. Pe de o parte, foarte multe balastiere care se întâmplă fără autorizaţie, pe de altă parte autorizaţii care sunt date şi care apoi sunt depăşite.

În anul 2025 am cerut o analiză a controlului făcut de către inspectorii de la "Apele Române" şi aceasta analiză a scos la iveală că, în ultimul an de zile, sancţiunile care au fost aplicate au scăzut, la fel şi numărul controalelor. Era un număr de controale relativ, de ordinul a câteva zeci pe lună în toată ţara.

În luna noiembrie, am pus criterii de performanţă pentru inspectori şi le-am spus foarte clar că trebuie să fie făcute controale reale, care să meargă pe teren, nu unu-două controale într-o lună întreagă, ci cel puţin 10-15 controale.

Concluzia a fost că, în luna noiembrie, după ce au fost puse aceste criterii, au reuşit să fie făcute undeva la 750 de controale, mai multe decât au fost făcute în primele şapte luni ale anului. În momentul în care vom stopa ideea de prelungire pe termen nedeterminat a acestor avize, automat şi avizele care sunt astăzi în vigoare nu vor mai putea să fie prelungite decât maxim cu termenul care au fost prevăzute”, a afirmat ministra Mediului.

Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR) anunţa, la jumătatea lunii august a anului trecut că proiectul de dezvoltare a aplicaţiei „Radarul Balastierelor” este implementat conform graficului şi etapelor stabilite, iar elaborarea unui calendar distinct pentru punerea în funcţiune, cu termene precise, va avea loc după finalizarea etapei-pilot, ce urma să se deruleze până la data de 5 septembrie 2025.