Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada când era pilot și face un apel către bărbați

Prințul William. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Prințul William, care obișnuiește să vorbească în mod regulat despre problemele de sănătate mintală, a făcut apel, miercuri, la mai multe „modele masculine” să abordeze acest subiect pentru a-l „normaliza” și a mărturisit că el însuși petrece timp „încercând să-și înțeleagă emoțiile”, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Prințul de Wales a vorbit deschis despre faptul că starea sa de sănătate mintală „s-a înrăutățit” în perioada în care a activat ca pilot voluntar. În cadrul unei dezbateri dedicate prevenirii sinuciderilor, el a explicat că, în acel rol, avea adesea impresia că „duce pe umeri povara emoțională a tuturor”. Prințul a lucrat pentru East Anglian Air Ambulance (EAAA) între martie 2015 și iulie 2017 și a transmis un mesaj clar către bărbați, îndemnându-i să își „evalueze” cu atenție sănătatea mintală.

„Avem nevoie de mai multe modele masculine care să vorbească despre acest subiect și să-l normalizeze, astfel încât să devină ceva firesc pentru noi toți”, a pledat prințul într-o emisiune a postului BBC dedicată sănătății mintale.

„Nu este nimic rău în a cere sprijin, în a apela la un prieten”

„Nicio persoană din lume nu deține toate instrumentele necesare pentru a face față fiecărei situații sau fiecărei stări mintale care se ivește”, a adăugat William, subliniind că „nu este nimic rău în a cere sprijin, în a apela la un prieten, în a întinde mâna”.

William, în vârstă de 43 de ani, și soția sa, Kate, în vârstă de 44 de ani, abordează de mai mulți ani acest subiect, care a fost mult timp tabu în cadrul familiei regale. În octombrie, ei au lansat o fundație dedicată prevenirii sinuciderii, pe care o finanțează cu o sumă de un milion de lire sterline (1,15 milioane de euro).

În cadrul acestei emisiuni, la care a participat și un grup de experți, moștenitorul coroanei britanice a mărturisit că îi ia „mult timp să încerce să-și înțeleagă emoțiile”, adăugând că „este un proces foarte important, care trebuie făcut din când în când”.

El nu a adus în discuție cancerul tatălui său, regele Charles al III-lea al Regatului Unit, și nici pe cel al soției sale, Kate. Aceasta a anunțat în ianuarie 2025 că se află în remisie și și-a reluat de atunci angajamentele regale. La rândul său, monarhul a anunțat în decembrie că tratamentul său împotriva cancerului a fost redus.

Prințul, a cărui mamă, prințesa Diana, a murit într-un accident de mașină la Paris când el avea 15 ani, a mărturisit că anul 2024 a fost „cel mai dificil” din viața sa, având în vedere cele două cazuri de cancer din familie.

În octombrie anul trecut, prințul William a ținut prima pagină a ziarelor după ce a apărut copleșit de emoție în fața unei văduve care vorbea despre sinuciderea soțului ei.