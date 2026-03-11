O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari

Raissa Bellini, de 37 de ani, a lucrat ca stewardesă pe o navă de lux timp de cinci ani FOTO: Getty Images și Instagram/ Raissa Bellini

O fostă angajată pe un superyacht, devenită între timp model, a ridicat acum vălul de pe unele dintre lucrurile mai puțin cunoscute care se întâmplă în culise, despre care foarte mulți oameni refuză să vorbească și pe care ceilalți nici măcar nu le intuiesc.

Raissa Bellini, de 37 de ani, a lucrat ca stewardesă pe o navă de lux timp de cinci ani, navigând prin Marea Mediterană către destinații europene populare precum Italia, Spania, Grecia, Turcia și Ibiza, unde a întâlnit oaspeți extrem de bogați care munceau din greu și se distrau și mai intens.

„Pe mare, unii bărbați cred că regulile nu li se aplică”, a spus Bellini, care lucra adesea din aprilie până în octombrie. „E ca și cum și-ar lăsa viața reală pe țărm. Verigheta devine brusc doar un accesoriu”, a spus ea, potrivit New York Post.

Ea a mai subliniat că mulți dintre oaspeții căsătoriți se comportau diferit în spatele ușilor închise. „În public sunt serioși și eleganți. Sunt bărbați de familie”, a explicat Bellini. „Dar acolo, unii își încercau norocul”, chiar dacă soțiile lor se relaxau undeva în apropiere. „Apăreau brusc la parter, acolo unde lucram eu. Îmi făceau complimente. Stăteau prea aproape. Testau limitele”.

După cum spune zicala „când ești la Roma, fă ca romanii”, Bellini crede că faptul de a fi într-un asemenea mediu luxos „le dă unor bărbați o încredere pe care nu o au pe uscat”.

„Iar când realitatea pare departe, oamenii își arată adevărata personalitate”, a adăugat ea.

Deși acest comportament poate părea șocant, pentru membrii echipajului este destul de normal, aceștia avertizând-o pe Bellini încă din prima zi la ce să se aștepte. „Ți se spune din prima zi – ce se întâmplă pe yacht rămâne pe yacht. Îți ții gura închisă. Nu creezi probleme”.

În ciuda avertismentelor, acest lucru nu a făcut ca situațiile să fie mai puțin incomode pentru femeia devenită între timp model. „Au fost momente când speram ca un alt membru al echipajului să intre în încăpere. Zâmbești. Rămâi profesionistă. Numeri minutele”, și-a amintit ea.

Deși s-ar putea crede că viața pe mare este una de invidiat, Bellini spune că de multe ori este una dificilă. Trăind și lucrând în spații înguste în mijlocul oceanului, „nu ai unde să te duci”, a explicat femeia, originară din Miami. „Nu poți pur și simplu să pleci. Ești pe barca lor. Asta schimbă dinamica”.

În prezent, Bellini se concentrează pe construirea propriului brand online și a reușit să adune un număr impresionant de urmăritori pe Instagram: peste 600.000.

„Am învățat cum funcționează cu adevărat puterea. Și am învățat că banii nu schimbă un bărbat. Doar îi elimină filtrul”, a mai spus ea.