Cum arată o garsonieră convenabilă pe care Primăria Bucureşti o închiria cu 46 lei, lunar. Chiriile vor costa de peste 10 ori mai mult

Cum arată o garsonieră convenabilă pe care Primăria Bucureşti o închiria cu 46 lei, lunar. Sursa foto: PMB / Facebook

Primăria Capitalei a publicat imagini din interiorul unei garsoniere "convenabile", aflată în patrimoniul PMB și gestionată de Admnistrația Fondului Imobiliar (AFI), care, până acum, era închiriată cu 46 de lei, lunar. Instituţia a vrut să arate cum chiriaşii beneficiază de condiţii civilizate, la preţ de chilipir. "Pe metru pătrat înseamnă 1,31 lei, bani cu care, în zilele noastre, nu-ți mai cumperi nici măcar un covrig", a transmis Primăria Bucureştiului. Noile preţuri stabilite de primarul Ciprian Ciucu sunt de peste 10 ori mai mari, atât la închirierea garsonierelor, cât şi a apartamentelor de 2 şi 3 camere.

"Poftiți în locuința unde chiria lunară costă 46 de lei.

Se află într-un bloc de pe strada Abanosului, din Sectorul 2. Este o garsonieră "convenabilă", aflată în patrimoniul PMB și gestionată de Admnistrația Fondului Imobiliar (AFI), al cărei contract a tot fost reînnoit încă din ani '70.

Pe metru pătrat înseamnă 1,31 lei, bani cu care, în zilele noastre, nu-ți mai cumperi nici măcar un covrig. Și sunt 25 astfel de locuințe închiriate cu 46 de lei lunar, ale căror contracte s-au reînnoit între anii 1999-2024, dar prețurile n-au mai fost actualizate de 20 de ani.

APARTAMENT ULTRACENTRAL LA CHEIE, DE 3 CAMERE, 229 LEI CHIRIA

Apartament cu două camere de 56 mp închiriat cu 171 de lei, trei camere ultracentral, 110 mp, cu 229 lei pe lună. Și lista chilipirurilor continuă.

Sunt 4.050 de astfel locuințe cu prețuri de neimaginat care se practică în #București, capitala României, orașul cu cele mai scumpe chirii din țară, descoperite de primarul Ciprian Ciucu.

Iar de acestea profită sute de chiriași cu salarii mai mult decât decente. Atenție! Locuințele convenabile nu sunt sociale. Deși, nici acolo AFI nu are o situație la zi a chiriașilor, conform unor criterii de vulnerabilitate", a comunicat PMB.

Ciucu susţine că aduce chiriile la preţul pieţei

"Am inițiat o hotărâre de consiliu ce prevede și aducerea chiriilor la nivelul pieței", susţine Ciprian Ciucu.

"Treaba mea, ca primar, este să găsesc soluții de finanțare corecte pentru a echilibra cât de cât bugetul Primăriei Capitalei! Și da, trebuie să mă uit și în multitudinea de sisteme pe care le administrăm, nu doar către bănci. De aceea, o măsură corectă este să aducem la zi prețul chiriilor pentru «locuințele convenabile» pe care le gestionează Administrația Fondului Imobiliar.

Am inițiat o hotărâre de consiliu ce prevede majorarea prețurilor chiriilor și aducerea lor la nivelul pieței din anul 2026", a anunțat edilul Capitalei.

"Astfel, prețul ar urma să crească de la 0,85 lei/mp, cât e în prezent, la 8 lei/mp (înmulțit cu coeficientul de zonă).

Cât vor creşte preţurile - Exemple

Chiria de 46 de lei a garsonierei va ajunge la 564 de lei;

cea de 229 lei a apartamentului de trei camere ajunge la 3.096 lei;

iar un apartament de 2 camere, 56 mp, care acum costă 147 lei, va ajunge după actualizare, la 1.568 de lei în zona A (zona centrală) și 896 de lei în zona C.

Actualizarea prețurilor va aduce venit la bugetul local.

Dacă anul trecut AFI a încasat din chirii 50 de milioane de lei, în urma acestor actualizări de preț ar urma să avem un venit de circa 500 de milioane de lei", a mai precizat Primăria Capitalei.