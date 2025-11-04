Comisia Europeană ar urma să avertizeze Ucraina că a făcut pași înapoi în ceea ce privește lupta anticorupție

Îngrijorări la Bruxelles, după ce autoritățile ucrainene au încercat să extindă puterile Procurorului General al țărrii. FOTO: Hepta

Comisia Europeană consideră că Ucraina a făcut pași importanți privind angajamentul pentru candidatura sa la aderarea la Uniunea Europeană, dar atrage atenția că există o evoluție negativă în ceea ce privește lupta anticorupție. Prin urmare, autoritățile europene ar urma să avertizeze Kievul că trebuie să inverseze aceste tendințe și să întărească statul de drept, potrivit unui raport preliminar, citat de Kyiv Independent.

„În ciuda circumstanțelor foarte dificile în care se află țara din cauza războiului de agresiune al Rusiei, Ucraina a continuat să demonstreze un angajament remarcabil față de calea de aderare la UE în ultimul an”, se așteaptă să se afirme în proiectul de raport.

Comisia Europeană va decide că Ucraina a îndeplinit condițiile pentru a deschide trei din cele șase capitole de aderare la UE, care trebuie apoi adoptate și închise pentru ca o țară să fie considerată pregătită să adere.

„Evaluarea Comisiei este că Ucraina a îndeplinit condițiile necesare pentru a deschide clusterul unu (fundamente), precum și clusterele șase (relații externe) și doi (piața internă). Comisia se așteaptă ca Ucraina să îndeplinească, de asemenea, condițiile pentru a deschide celelalte trei clustere până la sfârșitul anului”, adaugă aceasta.

Opoziția Ungariei ar putea bloca începerea negocierilor de aderare a Ucrainei

În ciuda recunoașterii unei evoluții pozitive, autoritățile de la Bruxelles nu se așteaptă ca Ucraina să deschidă efectiv clusterele de aderare în curând, din cauza opoziției Ungariei.

Deși recunoaște progresele înregistrate în ceea ce privește reformele, Comisia Europeană va avertiza că Ucraina trebuie în continuare să consolideze independența judiciară, să combată criminalitatea organizată și să protejeze societatea civilă.

„Tendințele negative recente, inclusiv o presiune crescândă asupra agențiilor specializate anticorupție și a societății civile, trebuie inversate decisiv”, se arată în proiectul de raport.

Îngrijorările Bruxellesului au crescut după ce autoritățile ucrainene au încercat în iulie să extindă puterile Procurorului General al țării - o persoană numită politic - asupra Biroului Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și asupra Biroului Procurorului Specializat Anticorupție.

Protestele rare din timpul războiului au forțat guvernul să dea înapoi, dar această mișcare i-a alarmat pe partenerii internaționali ai Ucrainei, în timp ce agențiile se așteaptă la mai multe presiuni.