“Cât timp e Viktor Orban premier, nu se va întâmpla”. Guvernul maghiar blochează începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la UE

Publicat la 23:38 27 Oct 2025

Ungaria va împiedica începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, câtă vreme actualul guvern de la Budapesta rămâne la putere. Sursa foto: Getty Images

Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat luni că Ungaria va împiedica începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, câtă vreme actualul guvern de la Budapesta rămâne la putere, relatează MTI, conform Agerpres.

Szijjarto a mai precizat că Ungaria este singurul stat membru al UE care este împotriva lansării discuțiilor privind aderarea Ucrainei.

„Atât timp cât eu sunt ministru de externe şi Viktor Orban este prim-ministru, deschiderea capitolelor de aderare cu Ucraina nu se va întâmpla”, a spus ministrul ungar de Externe.

El a explicat decizia Ungariei de a bloca începera negocierilor de aderare de teamă că Uniunea Europeană ar putea fi atrasă într-un război, odată cu aderarea Ucrainei.

Peter Szijjarto a mai spus că Kievul va cere 60 de miliarde de euro pentru a-și susține armata și 135 de miliarde de euro în următorii doi ani pentru a finanța operațiuni de stat, costuri care ar fi suportate de contribuabilii europeni, inclusiv de cei maghiari.

Conform ministrului ungar de Externe, „strategia pro-război” a Bruxellesului pune pe primul loc finanțarea Ucrainei, ignorând greutățile financiare cu care se confruntă cetățenii UE.