Cătălin Predoiu susține deschis „instalarea unui guvern Veștea până în iunie 2027” și refacerea coaliției cu PSD, USR și UDMR

Prim-vicepreședintele PNL Cătălin Predoiu. Sursă foto: Agerpres

Prim-vicepreședintele PNL, Cătălin Predoiu, care este în același timp și viceprim-ministru în guvernul interimar al lui Ilie Bolojan, a declarat luni că „nu se poate continua cu situația de interimat fără să riscăm o recesiune economică severă” și că „soluția ieșirii din impasul politic este un astfel de compromis politic rezonabil, prin instalarea unui guvern Veștea”.

„Fiecare crede în argumentele și soluțiile lui. Un compromis politic rezonabil este cel în care nu compromiți principiul, așa cum spunea Corneliu Coposu, fiecare „lasă de la el” și toată lumea câștigă câte puțin. Eu cred că soluția ieșirii din impasul politic este un astfel de compromis politic rezonabil, prin instalarea unui guvern Veștea și refacerea Coaliției cu un termen-limită precis, până în iunie 2027, când expiră termenul până la care inițial PNL și-a asumat conducerea guvernului, cu un program clar și ferm și cu precizarea că încălcarea lui de către PSD sau orice alt membru al Coaliției va fi sancționată cu plecarea imediată a PNL în opoziție”, a spus Cătălin Predoiu într-o postare publicată pe Facebook.

„Cooperările externe esențiale sunt blocate, nu poți reprezenta interesele țării la nivelul JAI, al parteneriatelor guvernamentale și ministeriale și al diverselor formate de lucru cu un ministru demis sau interimar, investitorii locali sau străini au oprit planurile de investiții pentru că vor să vadă cât mai rapid un guvern și un program de guvernare aprobate de Parlament, avem nevoie de fluxuri de capital care să intre în țară, nu să iasă, nu se poate continua cu situația de interimat fără să riscăm o recesiune economică severă”, a spus Predoiu.

În opinia lui Predoiu, „PNL se achită astfel de sarcina scoaterii țării din criză și își poate vedea apoi și de propriile strategii din opoziție, așa cum a decis”.

„Aceasta nu ar fi o abdicare de la deciziile luate, ci o adaptare la contextul prezent, care reclamă cu urgență un guvern politic. Chiar așa și spune, textual, decizia luată de PNL acum câteva săptămâni: „în contextul politic actual”, se merge în opoziție. Acum e alt context, în care e nevoie urgentă de guvern, iar în opoziție putem merge și peste un an, după ce redresăm situația”, a spus Cătălin Predoiu.