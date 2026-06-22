Ministrul propus al Transporturilor: Nu vom renunța la TAROM. A adus români acasă atunci când a fost o criză în lume

Cristian Pistol le-a transmis parlamentarilor că le propune un mandat "fără promisiuni spectaculoase, dar cu livrări măsurabile" / sursă foto: Hepta

Ministrul propus pentru portofoliul de la Transporturi, Cristian Pistol, a declarat, luni, în cadrul audierilor din comisiile de specialitate reunite, că Ministerul Transporturilor nu va renunţa la TAROM, „operatorul aerian fiind compania care, de fiecare dată când a fost o criză în lume, a adus români acasă”, potrivit Agerpres.

„Nu vom renunţa la TAROM. Dincolo de planul de restructurare aprobat de Comisia Europeană, este compania care de fiecare dată când a fost o criză undeva în lume a adus români acasă. Aceasta este infrastructura care nu se vede pe hartă, dar care contează cel mai mult: încrederea că statul român este acolo atunci când este nevoie, se poate conta pe el”, a afirmat Pistol, în Parlament.

De asemenea, în domeniul aerian, prioritatea zero a ministrului propus este noul terminal de pasageri de la Aeroportul "Henri Coandă", alături de creşterea capacităţilor cargo şi de noduri multimodale eficiente pentru ca transportul aerian să nu mai piardă teren.

Prioritate strategică a noului şef de la Transporturi este şi modernizarea reţelei feroviare din Portul Constanţa, principalul port la Marea Neagră al României şi "poartă pentru exporturile întregii regiuni", iar în sectorul navigaţiei, pe Dunăre, potrivit acestuia, proiectul Fast Danube trebuie să intre în fază accelerată.

Totodată, Cristian Pistol, care ocupă în prezent funcţia de director general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), le-a transmis parlamentarilor că le propune un mandat "fără promisiuni spectaculoase, dar cu livrări măsurabile".

„Vin în faţa dumneavoastră cu un bilanţ, nu doar cu promisiuni. Din cei 1.418 kilometri de drumuri de mare viteză deschişi astăzi în România, aproximativ 560 au fost daţi în trafic în ultimii 5 ani, perioadă în care am condus CNAIR.

Ştiu din experienţă directă ce înseamnă să duci un proiect de la linia de pe hartă până la kilometrul pe care circulă efectiv oamenii, cu exproprieri, avize, contestaţii, şantiere oprite şi repornite. Această experienţă vreau să o aduc la nivelul Ministerului Transporturilor, pentru că infrastructura de transport nu este un capitol tehnic.

Ea este placa turnantă a dezvoltării economice, este coloana vertebrală a securităţii naţionale şi este pentru fiecare cetăţean diferenţa dintre o oră şi trei ore până la spital, la şcoală sau la locul de muncă. (...) Doamnelor şi domnilor parlamentari, vă propun un mandat fără promisiuni spectaculoase, dar cu livrări măsurabile, kilometri deschişi, fonduri cheltuite, proiecte deblocate. Asta am făcut la CNAIR, asta îmi propun şi pentru minister”, a spus el.

Pistol a precizat că în cursul acestui an se vor da în circulaţie tronsonul Nădăşelu - Poarta Sălajului de pe Autostrada Transilvania, drumul expres Brăila-Galaţi şi loturile de pe Centura Capitalei A0 Nord.

„Şi aici sunt realist: lotul 1 de pe A0 Nord are termen contractual abia în 2027. Nu vând iluzii, vă spun că poate să se prelungească termenul de execuţie până la începutul anului 2027. Obiectivul meu de mandat rămâne însă ferm: în 2030, toate regiunile istorice ale României conectate prin drumuri de mare viteză, cel puţin 2.700 km faţă de cei de astăzi, în cuantum de 1.418.

Pe feroviar, ambiţia mea este să aduc capacitatea de implementare la nivelul celui rutier, atât la CFR, cât şi la ARF, pentru că aici am rămas cel mai mult în urmă. Concret, pe coridorul Constanţa - Curtici, finalizarea secţiunii Radna - Gurasada - Simeria, deblocarea antreprenorului pe Braşov - Sighişoara şi lansarea tunelului Predeal - Braşov, pe coridorul de sud, Arad - Timişoara - Caransebeş şi loturile lipsă până la Craiova. La acestea se vor adăuga 128 de trenuri electrice electrice, peste 70 de locomotive şi 139 de vagoane noi, confort şi siguranţă pentru călători", a susţinut acesta.

Planurile pentru Capitală

În Capitală, prioritatea lui Cristian Pistol este Magistrala 6 de Metrou, care face legătura cu Aeroportul Otopeni, fiind totodată şi soluţia pentru aglomeraţia din nordul Bucureştiului, dar şi demararea Magistralei 4 Gara de Nord - Progresu, în parteneriat cu Primăria sectorului 4.

El a făcut referire şi la mobilitatea militară, întrucât infrastructura civilă şi cea de apărare nu mai sunt astăzi "două lumi separate".

„Aş vrea să insist pe dimensiunea care până nu demult lipsea din discuţia despre transporturi: mobilitatea militară. România este stat de frontieră al NATO şi al Uniunii Europene. Voi urmări conectarea obiectivelor militare strategice la reţeaua de transport şi optimizarea rutelor care leagă porturile de la Marea Baltică, Marea Neagră şi Marea Egee.

Există finanţare europeană dedicată a acestui scop prin CEF şi prin SAFE şi astfel avem datoria să o accesăm la maxim. Infrastructura civilă şi cea de apărare nu mai sunt astăzi două lumi separate", a menţionat ministrul desemnat.

În altă ordine de idei, Cristian Pistol a vorbit şi despre o reformă a companiilor din subordinea ministerului, subliniind că va consolida CNAIR, pentru că este deja o instituţie puternică şi co oameni "care livrează".

„Nimic din toate acestea nu funcţionează, însă, fără reformă în interiorul sistemului. Am convingerea clară că România are nevoie de o instituţie rutieră puternică, cu experienţă dovedită şi cu oameni care livrează, iar această instituţie există deja. Este CNAIR, care a deschis aproape 560 km în 5 ani. Pe aceasta o voi consolida şi îi voi da pârghiile să livreze şi mai mult.

Voi analiza apoi cum se aşează restul structurilor în jurul ei, fără atribuţii care se suprapun, fără structuri paralele şi fără proiecte blocate între instituţii. Voi continua selecţia unor consilii de administraţie formate din profesionişti, conform guvernanţei corporative asumate prin PNRR, şi voi miza pe digitalizare, noul sistem de taxare la distanţă, sisteme inteligente de management al traficului şi sistemul de radare fixe, care au un singur scop: să salveze vieţi pe drumurile pe care, an de an, România pierde prea mulţi oameni", a susţinut viitorul şef de la Transporturi.

Acesta a dat asigurări că va finaliza strategia de dezvoltare a infrastructurii de transport şi va "deschide uşa" unor noi surse de finanţare, inclusiv parteneriatele public-private.

„Un ministru responsabil nu se uită doar la bani acum. PNRR se închide, iar următorul cadru financiar european 2028-2034 se negociază. De aceea, voi finaliza în acest an strategia de dezvoltare a infrastructurii de transport, astfel încât România să obţină o alocare cât mai substanţială şi voi deschide uşa unor surse noi de finanţare, inclusiv parteneriatele public-private, pentru că nevoile noastre depăşesc orice buget public, iar capitalul privat poate fi un aliat în condiţii corecte pentru stat", a adăugat Pistol.