De câți bani are nevoie lunar, în medie, un student în București

Costurile de trai sunt mai ridicate comparativ cu alte centre universitare. foto: pexels.com

Viața de student în București este, cu siguranță, foarte intensă și plină de evenimente pe care cu toții ni le dorim înainte de a ne lua viața mai în serios și de a deveni independenți. Capitala oferă multe oportunități de distracție și de studiu, dar viața aici poate însemna o provocare financiară importantă.

Costurile de trai sunt mai ridicate comparativ cu alte centre universitare, începând cu prețul chiriilor și continuând cu utilități, transport, mâncare și distracție.

Bugetul lunar al unui student poate varia considerabil în funcție de stilul de viață și de opțiunile de cazare.

Dar de câți bani are nevoie, în medie, un student pentru a se descurca în București? Calculele arată că suma necesară poate porni de la aproximativ 2.000 de lei pe lună, pentru cei care beneficiază de cazare la cămin. Însă dacă vrei mai mult confort, bugetul poate depăși lejer 4.500 de lei dacă alegi să stai în chirie. Există însă și variante de mijloc.

Cazarea costă cel mai mult

Pentru majoritatea studenților, locuința reprezintă cea mai importantă componentă a bugetului lunar. Cei care obțin un loc la cămin au un avantaj considerabil, pentru că tarifele pot varia între 200 și 800 de lei pe lună, în funcție de universitate și de condițiile oferite.

Studenții care aleg sau sunt nevoiți să locuiască în chirie trebuie să aloce sume mai mari. O cameră într-un apartament împărțit cu alți colegi poate costa între 800 și 1.500 de lei lunar, în timp ce o garsonieră în București poate depăși cu ușurință 2.000 de lei pe lună, la care se adaugă utilitățile.

Există varianta campusurilor private, care oferă condiții premium de cazare și facilități excelente, care pot costa mai mult decât căminele universităților, dar mai puțin decât o chirie, conform calculelor de aici . Asta pentru că prețurile la utilități sunt incluse și oferă acces gratuit la o serie de activități pentru care în alte locuri se plătește.

Bugetul pentru hrana

Cheltuielile cu mâncarea pot fi diferite de la un student la altul, în funcție de opțiunile avute la dispoziție. Unii primesc de acasă mare parte din alimente, alții aleg să mănânce la cantine sau în alte locuri din oraș, alții își gătesc, iar alții combină toate variantele de mai sus. Din acest motiv, este greu de calculat cât se cheltuiește lunar cu mesele, dar o estimare făcută pentru ultima categorie arată că 800 de lei ar fi suficienți. Asta înseamnă să acopere o parte din necesar cu pachete de acasă, cu mese gătite la cazare, dar și să mănânce din când în când în oraș.

Cantinele universitare rămân o soluție accesibilă pentru mulți studenți, oferind meniuri la prețuri mai reduse decât restaurantele, dar în contextul creșterii prețurilor la alimente, și această categorie de cheltuieli a devenit mai dificil de gestionat pentru mulți tineri.

Transportul și alte costuri esențiale

Un avantaj important al studenților din București este accesul la transportul public. Toate cartierele sunt conectate la rețele de metrou sau de suprafață, astfel că pot evita deplasările cu taxiul sau serviciile de ride-sharing.

În funcție de statut și de reglementările în vigoare, studenții pot beneficia de reduceri semnificative sau chiar gratuități la abonamentele pentru metrou și transportul de suprafață.

Mai sunt de luat în calcul cheltuielile pentru telefon, materiale de studiu, produse de igienă și alte necesități cotidiene. În total, aceste costuri pot însemna 200-500 de lei lunar.

Distracție și viață socială

Viața de student înseamnă și distracție, nu doar cursuri și examene. Ieșirile cu prietenii, concertele sau alte activități fac parte din experiență, dar costă.

Pentru un student care își dorește o viață socială activă, cheltuielile pentru divertisment pot varia între 200 și 1.000 de lei pe lună. Desigur, suma depinde de frecvența ieșirilor și de tipul activităților alese.

Dar Bucureștiul oferă și numeroase opțiuni gratuite sau cu preț redus pentru studenți, astfel că este bine să profiți cât mai mult de aceste oportunități.

Care este bugetul lunar realist pentru un student

În practică, un student care locuiește la cămin și își gestionează atent cheltuielile poate avea nevoie de aproximativ 2.000-2.500 de lei pe lună pentru un trai asigurat în București. Cei care locuiesc în chirie și au un stil de viață mai activ, bugetul poate ajunge la 3.500-4.500 de lei sau chiar mai mult.

Diferențele sunt influențate de numeroși factori, inclusiv zona în care locuiești, tipul de cazare, obiceiurile de consum și activitățile sociale

Cu alte cuvinte, dacă îți dorești să ai o experiență completă în timpul studenției în București, o poți avea și cu un buget mai redus, făcând unele compromisuri.