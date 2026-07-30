Cine anunță începerea lucrărilor de înregistrare a proprietăților

Informarea proprietarilor este esențială pentru înregistrarea corectă a imobilelor în cadastru.

Înainte de începerea lucrărilor de înregistrare sistematică, proprietarii/deținătorii sunt informați cu privire la desfășurarea procesului în localitatea lor. Această etapă de informare este importantă pentru ca persoanele care dețin terenuri sau construcții să știe când încep măsurătorile, ce documente trebuie pregătite și cum pot participa la etapele lucrărilor.

Înregistrarea sistematică presupune identificarea, măsurarea și înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Lucrările sunt gratuite pentru cetățeni și se desfășoară organizat, la nivelul localităților sau al sectoarelor cadastrale.

Cine comunică începerea lucrărilor?

Începerea lucrărilor este anunțată la nivel local prin intermediul primăriei și al prestatorului autorizat care realizează lucrările de cadastru. Primăria are un rol important în informarea proprietarilor/deținătorilor, deoarece este unul dintre principalele puncte de contact pentru persoanele din localitate.

Informarea se poate face prin afișe, anunțuri publice, întâlniri organizate în localitate sau alte materiale de comunicare puse la dispoziția publicului. Prin aceste informări, proprietarii/deținătorii pot afla care sunt zonele vizate, perioada estimată a măsurătorilor, documentele necesare și etapele care urmează să fie parcurse.

De asemenea, informații privind desfășurarea lucrărilor pot fi consultate și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Ce se întâmplă după anunțarea lucrărilor?

După etapa de informare, urmează activitățile de identificare și măsurare a imobilelor. În această etapă, echipele de cadastru colectează informații din teren, analizează documentele disponibile și întocmesc documentele tehnice ale cadastrului.

Proprietarii/deținătorii trebuie să pregătească actele pe care le dețin cu privire la imobil, cum ar fi acte de proprietate, certificate de moștenitor, hotărâri judecătorești, acte de identitate, acte de stare civilă sau alte documente care pot clarifica situația terenului ori a construcției.

Participarea la măsurători este importantă, deoarece proprietarii/deținătorii pot indica amplasamentul și limitele imobilului. Astfel, informațiile colectate în teren pot reflecta cât mai corect situația reală.

De ce este important să urmărești anunțurile locale?

Anunțurile făcute la nivel local ajută proprietarii/deținătorii să știe când trebuie să se prezinte, ce documente trebuie să pregătească și în ce perioadă se desfășoară fiecare etapă. Informarea din timp contribuie la o mai bună colaborare cu echipele de cadastru și cu reprezentanții primăriei.

După realizarea măsurătorilor și întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, acestea sunt afișate public pentru verificare, timp de 60 de zile, la sediul primăriei sau într-un alt loc anunțat public, precum și pe site-ul ANCPI. În această perioadă, proprietarii/deținătorii pot verifica informațiile înscrise despre imobilele lor și pot semnala eventualele erori sau neconcordanțe, potrivit procedurilor prevăzute de lege.

Informarea, participarea la măsurători și verificarea documentelor tehnice sunt etape importante pentru realizarea unor evidențe cadastrale corecte și actualizate.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru deținători și vizează înregistrarea imobilelor din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

FĂ PASUL CEL MARE CĂTRE ÎNREGISTRARE!

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Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).