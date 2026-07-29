De ce înţelegi engleza, dar nu reuşeşti să vorbeşti? Află motivul aici!

Exersarea constantă a vorbirii în limba engleză este cheia transformării cunoștințelor pasive în comunicare fluentă. Sursa foto: unsplash

Ai urmărit sezoane întregi de seriale fără subtitrări, ai citit rapoarte tehnice în engleză şi ai înţeles fiecare email de la colegii din străinătate. Totuşi, când cineva îţi adresează o întrebare simplă în engleză, te opreşti. Ştii răspunsul, dar nu îl poţi rosti.

Mulţi adulţi trăiesc ani întregi cu acest decalaj între ascultare și vorbire. Cei care aleg cursuri engleză online cu profesor descoperă adesea că au nevoie de câteva luni de exerciții, nu de ani suplimentari de studiu.

Treci și tu prin această situație? Iată cu rezolvi!

Înţelegerea şi vorbirea sunt două competenţe diferite

Lingviştii separă competenţa lingvistică în două categorii distincte.

· Prima este receptivă: înţelegi ce auzi şi ce citeşti.

· A doua este productivă: poţi vorbi şi scrie în acea limbă.

Poţi să o antrenezi pe prima ani întregi fără să o dezvolţi deloc pe a doua. Când asculţi engleza, recunoşti cuvinte pe care le-ai stocat pasiv, fără să le fi folosit vreodată. Când trebuie să vorbeşti, trebuie să alegi cuvântul potrivit, să îl plasezi gramatical corect şi să îl pronunţi – toate trei simultan, în câteva secunde. Dacă nu ai exersat niciodată acest proces, te opreşti, indiferent câţi ani ai petrecut ascultând şi citind.

Prin urmare, problema nu este că nu ştii engleză. Problema este că ai antrenat un singur tip de competenţă şi ai lăsat-o pe cealaltă neexersată.

Ce s-a întâmplat la orele de engleză din şcoală?

Orele de engleză din sistemul tradiţional au pus accent pe gramatică scrisă, traduceri şi teste. Ai conjugat verbe şi ai identificat timpuri verbale, dar ai vorbit rar şi aproape întotdeauna cu teama că greşeşti.

Adulţii reacţionează la această teamă diferit faţă de copii. Un copil care învaţă să vorbească greşeşte de mii de ori, fără să fie corectat sistematic şi fără să îi pese. Tu, ca adult, te autocenzurezi: preferi să taci decât să produci o frază imperfectă în faţa altcuiva.

De ce îţi impui un standard pe care nicio persoană nativă nu îl respectă?

Mulţi adulţi încearcă să formuleze propoziţia integral în minte înainte să înceapă să o rostească. Vorbitorii nativi nu fac asta: construiesc fraza pe parcurs, ezită, se corectează şi continuă. Soluţia nu este să asculţi mai multă engleză. Ai nevoie de un alt tip de antrenament, deliberat şi repetat.

Vorbeşte singur, cu voce tare. Descrie ce faci în timp ce găteşti sau conduci. Povesteşte în engleză ce s-a întâmplat în ziua respectivă. Nu ai nevoie de un interlocutor: îţi antrenezi mecanismul de producere a vorbirii fără presiunea de a fi judecat.

Exersează shadowing. Asculţi un fragment audio şi repeţi imediat după vorbitor, imitând ritmul şi intonaţia cât mai fidel. Lingviştii folosesc această tehnică tocmai pentru că antrenează fluxul de vorbire mai eficient decât exerciţiile clasice de gramatică.

Alege sesiuni scurte şi dese, nu sesiuni lungi şi rare. Trei conversaţii de câte 15 minute pe săptămână îţi fixează tiparele de vorbire mai repede decât o oră şi jumătate o dată pe săptămână. Mecanismele de automatizare ale creierului răspund mai bine la repetiţie .

Toate aceste tehnici funcţionează cel mai bine când le aplici cu un profesor care îţi corectează imediat şi ajustează ritmul în funcţie de ce îţi lipseşte. De aceea, adulţii care aleg cursuri de engleză online cu profesor progresează vizibil mai repede decât cei care studiază singuri cu aplicaţii.

Dacă locuiești în Bucureşti sau preferi să studiezi de acasă, o școală de limbi străine cu experiență este una dintre opțiunile ideale pentru predarea limbilor străine pentru adulţi, acestea având programe disponibile atât faţă în faţă, cât şi online.

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