Cheltuielile cu formarea angajaților se deduc din impozitul pe profit? Află aici!

Investițiile în formarea profesională a angajaților pot aduce beneficii fiscale importante pentru companii, dacă sunt respectate condițiile prevăzute de lege. Sursa foto: unsplash

Mulți antreprenori plătesc cursuri pentru echipa lor și înregistrează factura la cheltuieli, fără să știe că acest lucru le scade baza de calcul a impozitului pe profit. Legea 227/2015 privind Codul Fiscal permite deducerea integrală a cheltuielilor cu pregătirea profesională a salariaților, însă beneficiul este recunoscut fiscal doar dacă sunt respectate câteva condiții pe care merită să le cunoști dinainte.

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Ce prevede Codul Fiscal în vigoare?

Temeiul legal este art. 25 alin. (1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, care stabilește că sunt deductibile cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare.

Normele metodologice de aplicare confirmă explicit că cheltuielile pentru formarea și perfecționarea profesională a personalului angajat sunt deductibile la calculul profitului impozabil, fără plafon de sumă, cu condiția să fie respectate trei cerințe pe care le detaliez mai jos.

Cele trei condiții pentru ca deducerea să fie validă

1. Cursul trebuie să aibă legătură cu activitatea salariatului

Legea fiscală impune ca pregătirea să fie legată direct de ceea ce face salariatul în cadrul firmei.

2. Factura trebuie emisă pe numele companiei

Documentul de plată trebuie să fie în numele firmei, nu al salariatului. Organele fiscale pot cere și dovezi suplimentare care să justifice legătura dintre cursul plătit și activitatea celui instruit, evoluția indicatorilor de performanță, corelarea cu codul CAEN al firmei sau cu fișa postului.

3. Formatorul trebuie să fie autorizat ANC

Acesta este punctul cel mai des trecut cu vederea. Conform OG 129/2000 privind formarea profesională a adulților, pregătirea trebuie realizată de furnizori autorizați de Autoritatea Națională pentru Calificări.

Formarea salariaților nu este opțională, este obligație legală?

Mulți antreprenori află târziu că formarea profesională periodică nu este la latitudinea angajatorului, ci este prevăzută expres în art. 194 din Codul Muncii. Angajatorii cu mai puțin de 21 de salariați trebuie să asigure accesul la formare cel puțin o dată la trei ani.

Cei cu 21 de salariați sau mai mulți au aceeași obligație, dar intervalul se reduce la doi ani. În ambele cazuri, cheltuielile cu participarea la programele de formare profesională sunt suportate de angajator. Angajatorul care planifică formarea în mod organizat și lucrează cu un centru de formare profesională autorizat îndeplinește simultan obligația legală și condițiile necesare pentru recunoașterea fiscală a cheltuielii.

Documentele pe care trebuie să le păstrezi pentru controlul fiscal

Deducerea trebuie justificată cu un dosar pe care să îl poți prezenta dacă ANAF îl solicită:

factură emisă pe numele firmei, de la un furnizor autorizat ANC

act adițional la contractul individual de muncă, cu menționarea programului de formare

decizie scrisă a administratorului privind organizarea cursului, cu motivația și lista participanților

documente care atestă legătura dintre conținutul cursului și fișa postului salariatului

Fără acest dosar, cheltuiala poate fi reîncadrată de organele fiscale ca avantaj în natură acordat salariatului și taxată ca atare, cu impozit pe venit și cu contribuții sociale.

Formarea profesională este printre puținele cheltuieli pentru care Codul Fiscal nu impune plafon: se deduce integral, nu atrage impozit la nivelul salariatului și nu intră în baza de calcul a contribuțiilor sociale. Pentru un IMM cu zece angajați care cheltuiește 5.000 de lei pe cursuri într-un an, suma recuperată prin deducere poate depăși 1.000 de lei, cu condiția ca dosarul să fie în regulă.

Primul pas este să lucrezi cu un centru de formare profesională care figurează în registrul furnizorilor autorizați ANC și care emite documente cu valoare legală. Dacă îți cauți un partener cu experiență în acest sens, alege un centru de formare profesională acreditat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației, cu mulți ani de activitate și un număr semnificativ de absolvenți.

Cursurile sunt de obicei disponibile și online, certificatele sunt recunoscute național și internațional, iar suplimentul Europass este de regulă prezent - tot ce ai nevoie pentru ca dosarul fiscal să fie complet și fără obiecții.