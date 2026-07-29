Cum călătorești ieftin: mașina proprie sau autocarul până la Aeroport Otopeni?

Planificarea transportului și a parcării la Aeroportul Otopeni pentru un concediu fără griji. Sursa foto: olimpia airport parking

Dacă locuiești în afara Bucureștiului și ai un zbor din Henri Coandă, la un moment dat faci același calcul: merită să vii cu mașina sau e mai simplu cu autocarul ori trenul? Depinde de câte persoane sunteți în grup, de cât de departe veniți și la ce oră pleacă zborul.

Dar mai depinde și de cât timp pierzi pe drum - te-ai gândit că te poate costa cel mai mult?

Iată cât plătești cu adevărat dacă nu optezi pentru transportul în comun și vii cu mașina personala până la o parcare Aeroport Otopeni!

Cât plătești cu transportul în comun?

Un bilet dus-întors cu autocarul sau trenul din provincie poate costa câteva zeci sau sute de lei, în funcție de distanță și operator. Suma nu pare mare față de plinul rezervorului mașinii, nu?

Dar imediat ce cobori din autocar sau din tren, dai de celelalte cheltuieli. Din gara sau autogara din București, mai ai nevoie de un taxi sau Uber până la aeroport, încă 50-90 de lei și 30-50 de minute în trafic.

Dacă zborul pleacă dimineața devreme, pleci din provincie noaptea, petreci multe ore în aeroport și aștepți timpul să treacă sau dormi într-un hotel în București cu o seară înainte. Dacă aterizezi târziu, aștepți sau plătești mai mult pe un taxi de noapte.

Când aduni tot la „biletul ieftin" pe care l-ai ales inițial, nu mai e ce părea la început.

Cât te costă să vii cu mașina proprie la Aeroportul Henri Coandă din Otopeni?

Când vii cu mașina proprie, îți controlezi mult mai bine programul. Pleci când vrei, nu când pleacă autocarul. Nu cari bagaje prin gări, nu aștepți în stații și nu ai nevoie de mai multe mijloace de transport pentru același traseu.

Pentru două persoane sau o familie, economisești și mai mult per persoană. Împarți costul carburantului și al parcării între mai mulți, în timp ce biletele de autocar le plătești separat pentru fiecare.

Rămâne de rezolvat un singur lucru: unde lași mașina câteva zile?

De ce contează unde parchezi în Otopeni?

Dacă alegi o parcare Aeroport Otopeni aproape de terminal, știi cât plătești pe zi chiar de când rezervi. Fără costuri ascunse până la final și ai opțiuni la doar câteva minute de mers pe jos de terminalele plecări și sosiri.

La 200 de metri de terminalul Henri Coandă, shuttle-ul electric circulă gratuit non-stop și te duce la terminal în 2-3 minute. Rezervi online, bariera recunoaște numărul de înmatriculare la intrare și nu mai ai nimic de rezolvat până te întorci.

Cu cât ești plecat mai multe zile, cu atât tariful de parcare pe zi scade.

Așadar, mașina proprie sau transport în comun până la Aeroport?

Recapitulăm - ia în calcul:

câți călătoriți: de la două persoane în sus, mașina proprie plus parcarea este mai rentabil decât biletele individuale

cât ești plecat: pentru sejururi de peste 4-5 zile, tariful de parcare pe zi scade și ieși mai bine financiar

la ce oră pleacă zborul: dimineața devreme sau noaptea târziu, transportul în comun devine mult mai complicat și mai scump

câte bagaje ai: cu bagaje mari sau cu copii, mașina proprie te scutește de cărat prin gări și stații

Dacă după acest calcul drumul cu mașina proprie câștigă, rezervi un loc la o parcare Aeroport Otopeni, faci rezervarea în avans și pleci în funcție de programul tău.

Unde îți lași mașina cât timp ești plecat?

Alege o parcare în Otopeni cu renume și care nu implică o a doua “călătorie” până la terminal sau înapoi la locul de parcare – există opțiuni care se află la 200 de metri de terminalul Henri Coandă, cu rezervare online, shuttle electric gratuit 24/7, inclusiv locuri acoperite!