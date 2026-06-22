S-a lansat licitația pentru refacerea zonei Dimitrie Pompeiu–Pipera. Ce lucrări sunt prevăzute în contractul de 256 de milioane de lei

Cum va arăta bulevardul Dimitrie Pompeiu după ce Primăria Bucureşti va finaliza lucrările de modernizare. Sursa foto: Primăria Bucureşti

Primăria Capitalei a lansat o licitație pentru refacerea zonei Dimitrie Pompeiu – Fabrica de Glucoză – Șoseaua Pipera, notează Agerpres.

Contractul, cu o valoare totală estimată de 256.418.082 de lei, cuprinde servicii de proiectare, asistență tehnică și lucrări de execuție. Acestea vizează lărgirea bulevardului Dimitrie Pompeiu, cu extinderea infrastructurii de tramvai, străpungerea bulevardului Barbu Văcărescu, construirea unui drum de legătură între șoseaua Pipera, bulevardul Dimitrie Pompeiu și strada Fabrica de Glucoză, precum și amenajarea unei parcări de tip park & ride.

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Durata contractului este de 26 de luni, dintre care prestarea serviciilor de proiectare, obținerea tuturor avizelor și acordurilor și avizarea proiectului vor reprezenta cel mult două luni.

La evaluarea ofertelor vor fi luate în calcul mai multe criterii: componenta financiară (40%), gradul de adecvare a graficului general de realizare a investiției publice (10%), planul de management al calității lucrărilor executate (10%), experiența profesională (25%) și perioada de garanție acordată lucrării (15%). Termenul-limită pentru primirea ofertelor este 28 iulie.

La mijlocul lunii martie, Consiliul General al Capitalei aprobase exproprieri în valoare totală de 75,8 milioane de lei pentru reconfigurarea aceleiași zone.

Potrivit referatului de aprobare, intervenția ar urma să aibă un impact benefic asupra rețelei rutiere a Capitalei, asupra legăturilor cu zonele urbane învecinate, dar și asupra mediului înconjurător.

„Obiectivul nu este doar acela de fluidizare a traficului, ci şi crearea unui spaţiu urban în care metroul, tramvaiul, bicicleta şi mersul pe jos să se completeze armonios”, se arată în document.

Indicatorii tehnico-economici ai proiectului fuseseră aprobați în iunie 2025.