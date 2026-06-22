Consiliul Concurenței: Băncile au fost sancționate în cazul ROBOR pentru încălcarea regulilor de concurență

Românii care au plătit rate mai mari din cauza ROBOR-ului ”aranjat” de bănci / Sursa foto: Profimedia Images

Sancțiunile care au fost aplicate băncilor vizează încălcarea flagrantă a regulilor de concurență, atât naționale, cât și europene, printr-un schimb de informații confidențiale și strategice cu privire la nivelul ROBOR în cadrul procedurii de fixing, precizează reprezentanții Consiliului Concurenței, într-un răspuns la o solicitare Agerpres.

„Consiliul Concurenței reamintește că decizia adoptată în cazul băncilor participante la stabilirea ROBOR este rezultatul unei investigații desfășurate potrivit legii, pe baza probelor administrate în cauză și cu respectarea drepturilor procedurale ale părților.

Autoritatea de concurență consideră important ca discuțiile publice pe această temă să se desfășoare cu responsabilitate și rigoare, fără a crea confuzie și a ignora obligația legală a participanților la procedura de stabilire a indicelui de referință ROBOR de a acționa independent, fără coordonare cu ceilalți concurenți. Investigația a vizat comportamentul concret al participanților în cadrul mecanismului de stabilire a ROBOR, analizat din perspectiva legislației de concurență.

Sancțiunile au fost aplicate pentru încălcarea flagrantă a regulilor de concurență, atât naționale, cât și europene, printr-un schimb de informații confidențiale și strategice, cu privire la nivelul ROBOR în cadrul procedurii de fixing. Acesta reprezintă una dintre cele mai grave încălcări ale regulilor de concurență constatate în Uniunea Europeană în ultimii ani”, au explicat reprezentanții autorității de concurență.

Autoritatea de concurență precizează că fiecare caz este analizat în funcție de perioada vizată

Aceștia au subliniat că sancțiunile sunt calculate în funcție de cifra de afaceri a entităților vizate și țin cont de solvabilitatea acestora.

Potrivit sursei citate, confidențialitatea cotațiilor ferme din perioada de fixing este prevăzută atât de regulile de concurență, cât și de reglementările 'sectoriale, naționale și europene.

Încălcarea acestor reguli permite coordonarea cotațiilor pentru obținerea unui nivel mai ridicat al ROBOR la maturitățile (3 luni, 6 luni) care influențează nivelul dobânzilor creditelor, generând astfel venituri suplimentare, fără riscurile normale asociate unor tranzacții comerciale.

„Faptul că o piață este reglementată nu exclude aplicarea regulilor de concurență. Dimpotrivă, în orice sector cu impact major asupra economiei și consumatorilor, respectarea acestor reguli este esențială pentru menținerea încrederii în funcționarea corectă a piețelor.

Participarea la un mecanism reglementat presupune respectarea cadrului stabilit de reglementator, dar și respectarea normelor de concurență, care interzic schimburile de informații sensibile între concurenți.

Consiliul Concurenței sprijină sectorul bancar în rolul său esențial în finanțarea economiei, în susținerea companiilor și în asigurarea stabilității financiare. Aplicarea legislației de concurență nu reprezintă o acțiune împotriva sistemului bancar, ci o garanție că piețele funcționează în mod corect, transparent și în interesul economiei reale.

Aceasta este abordarea constantă la nivel european în cazurile privind piețele financiare: instituțiile financiare au un rol esențial, dar trebuie să respecte regulile de concurență la fel ca orice altă companie”, au subliniat transmis reprezentanții Consiliului Concurenței.

Totodată, autoritatea de concurență precizează că fiecare caz este analizat în funcție de perioada vizată, cadrul legal aplicabil în acea perioadă și probele existente, iar concluziile vor fi diferite când analiza se bazează pe fapte, probe și circumstanțe diferite.

„Decizia adoptată va fi comunicată părților potrivit legii și poate fi contestată la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicare. Eventualele responsabilități individuale vor fi analizate de instituțiile competente, potrivit atribuțiilor prevăzute de lege. Prin decizie, Consiliul Concurenței impune măsuri pentru eliminarea practicii anticoncurențiale constatate, astfel încât regulile de concurență să fie respectate de către băncile participante în perioada procedurii de fixing.

Obiectivul autorității este ca mecanismele cu impact major asupra economiei și consumatorilor să funcționeze pe baza unor reguli clare, aplicate în mod independent de fiecare participant la piață. Prejudiciile suferite de clienți pot fi solicitate și analizate pe calea acțiunilor civile, în fața instanțelor competente, potrivit legii.

Autoritatea de concurență nu stabilește, prin decizia de sancționare, cuantumul despăgubirilor datorate unor persoane sau companii, dar constatarea unei încălcări a regulilor de concurență poate fi valorificată în cadrul procedurilor judiciare civile, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă”, se mai arată în răspunsul autorității de concurență.

Acesta mai menționează că Consiliul Concurenței „nu va comenta public elemente confidențiale din dosar și nu va substitui dezbaterea juridică din fața instanțelor printr-o polemică publică” și că, în același timp, autoritatea are obligația de a informa publicul cu privire la deciziile adoptate, în limitele prevăzute de lege și cu protejarea informațiilor confidențiale.

Precizările vin în urma anunțului Asociației Română a Băncilor (ARB) că respinge acuzațiile Consiliului Concurenței în dosarul privind stabilirea indicelui ROBOR și că solicită public instituției să ofere explicații concrete privind stabilirea vinovăției.

„ARB respinge ferm acuzațiile Consiliului Concurenței. Clienții băncilor cu credite ancorate în ROBOR sunt instigați prin inducerea de speranțe false. Asistăm din nou siderați la o decizie abuzivă și injustă care îndepărtează investitorii. Băncile nu sunt vinovate și vor utiliza toate căile legale de atac pentru a anula decizia abuzivă, nefondată și injustă a Consiliului Concurenței care afectează pe nedrept reputația industriei bancare.

Asociația Română a Băncilor (ARB) solicită public Consiliului Concurenței să ofere explicații concrete privind stabilirea vinovăției fără dovezi și comunicarea publică care provoacă confuzie și așteptări nerealiste legate de următoarele aspecte: Specificarea reglementărilor încălcate.

În vederea clarificării aspectelor de fond ce fac obiectul acestei decizii, solicităm prezentarea elementelor de reglementare și de conduită concurențială ce au fost încălcate, cu precizarea și a mecanismelor prin care s-a produs distorsionarea pieței. Banca Națională a României are rol de organizator, de reglementator și supraveghetor privind modul de funcționare a pieței monetare, conform Normei 4/1995 privind funcționarea pieței monetare interbancare. În condițiile în care Banca Națională a României are la dispoziție Regulamentul Uniunii Europene nr. 596/2014 pentru prevenirea abuzului de piață legat de manipularea indicilor de referință, considerăm că este necesară menționarea prevederilor concrete care se pretinde că au fost încălcate”, se arăta într-un comunicat al ARB din 11 iunie.

ARB mai preciza că simplificările excesive, concluziile forțate și comunicarea cu tentă populistă utilizate pentru promovarea acestui subiect nu servesc interesului public, ci riscă să distorsioneze grav percepția asupra funcționării pieței bancare și reputației.

„Clienții băncilor cu credite ancorate în ROBOR sunt instigați să declanșeze procese colective pentru a recupera sume, dar băncile beneficiază de prezumția de nevinovăție și instanța nu s-a pronunțat printr-o hotărâre definitivă.

De altfel, nu este pentru prima dată în ultimii ani când sectorul bancar este supus acuzelor puternic mediatizate ale unei autorități. Într-un alt caz cu impact public ridicat, legat de modul de calcul al ratelor bancare, mai multe măsuri și sancțiuni aplicate instituțiilor bancare de ANPC au fost contestate și infirmate ulterior de instanțele de judecată.

Reputația sectorului bancar românesc în ansamblu a fost încă o dată afectată. Sectorul bancar din România funcționează într-un cadru strict reglementat, supravegheat și conformat.

Considerăm că orice poziție a autorităților trebuie să fie caracterizată de maxim profesionalism, echilibru și responsabilitate. Sistemul bancar din România rămâne angajat ferm față de principiile concurenței loiale, corectitudinii, transparenței și respectării reglementărilor în vigoare. Sectorul bancar din România este unul dintre pilonii dezvoltării societății românești, având un rol critic în susținerea creșterii gradului de bunăstare al populației, dezvoltarea mediului de afaceri și buna funcționare a statului român”, se mai spunea în comunicat.

Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci cu amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde lei pentru încălcarea normelor de concurență, respectiv legea concurenței și Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR.