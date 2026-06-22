Bogdan Ivan: Scopul meu este ca gazele din Marea Neagră să fie folosite cu preponderenţă în România, în industrie

Bogdan Ivan, ministrul propus al Energiei, şi o imagine surprinsă în timpul stadiului instalaţiilor pentru gazele din Neptun Deep, la Tuzla. Sursa colaj foto: Agerpres

Ministrul propus al Energiei, Bogdan Gruia Ivan, a declarat luni, după audierea în comisiile reunite de specialitate, că scopul său este ca gazele din Marea Neagră să fie folosite cu preponderenţă în România, în industrie, potrivit Agerpres. Tot astăzi, Bogdan Ivan a precizat că măsura privind reducerea temporară a nivelului accizei la motorină se impune a fi continuată pentru o perioadă de cel puţin încă trei luni.

"În proiectul Neptun Deep, care va extrage primele molecule la începutul anului viitor, avem 4 miliarde mc pe care le gestionează compania Romgaz, în care statul român e acţionar majoritar cu 70%, şi 4 miliarde pe care gestionează compania OMV.

În momentul de faţă, ANRMPSG (Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon), Statul român, prin această agenţie extrem de importantă, şi-a manifestat dreptul de preemţiune pentru un volum de 5 miliarde mc, 700 de milioane mc anual.

În rest, atât Romgaz, cât şi OMV Petrom sunt companii care trebuie să vină cu pachete de vânzare a gazelor naturale pentru România şi pentru alte state, atunci când vorbim despre excedent, care vine peste consumul pe care îl avem astăzi în România", a spus Ivan.

El a subliniat că, o dată cu intrarea în funcţiune la întreaga capacitate a centralei Mintia se va înregistra un consum anual de circa 2,5 milioane mc suplimentar. De asemenea, odată cu intrarea în funcţiune la capacitate maximă a Azomureş, care a fost cumpărat de către Romgaz, consumul în plus va fi de încă 1,5 miliarde mc.

"Adică 4 miliarde în plus le avem doar din cele două obiective de investiţii. Scopul meu, ca om care îşi iubeşte ţara şi ca membru al Guvernului, este ca gazele din Marea Neagră, cu preponderenţă să fie folosite în România în industrie, în industria petrochimică. Şi avem şi nişte proiecte foarte importante pe care vrem să le dezvoltăm pe modelul Azomureş, pentru ca gazul românesc să fie folosit în România", a explicat ministrul propus al Energiei.

Acesta a precizat că principalele sale priorităţi sunt: Neptun Deep, capacităţi noi de stocare, PNRR, toţi banii care pot să vină România să vină în această perioadă, plus acte normative care trebuie adoptate de Guvernul României şi de Parlament pentru reforme care totalizează aproximativ 2,1 miliarde de euro.