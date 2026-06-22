Bode nu exclude ca AUR să aibă secretari de stat în Guvernul Veștea, în schimbul votului: „În politică e nevoie de compromisuri”

Lucian Bode, deputat PNL din aripa Veștea. Foto: Agerpres

Lucian Bode, deputat PNL din aripa Veștea, a declarat luni la Antena 3 CNN că nu este exclus ca premierul desemnat să accepte ca guvernul său să aibă și secretari de stat sau prefecți de la AUR, în schimbul voturilor din formațiunea lui George Simion.

Întrebat de jurnaliștii Antena 3 CNN dacă aripa Veștea ar fi dispusă să dea 2-3 portofolii celor de la AUR pentru ca guvernul să obțină voturile necesare învestirii, Bode a răspuns:

„La nivel de secretar de stat nu cred că aceste discuții au avut loc, nu cunosc acest detaliu. Evident că în etapa a doua se va discuta despre 150-200 de poziții politice care sunt cu numire politică, de la nivel de secretar de stat până la nivel de prefect, dar astea vor fi în etapa a doua. Nu știu care a fost logica negocierilor la nivel de eșalonul doi”.

Mai mult decât atât, Bode a confirmat că nu exclude această posibilitate.

„Nu exclud, în politică este nevoie să faci compromisuri necompromițătoare”.

Deputatul PNL a recunoscut că, la această oră, Guvernul Veștea nu are toate voturile necesare învestirii, dar a refuzat să spună câte voturi lipsesc mai exact.

Întrebat dacă sunt mai multe șanse ca votul din Parlament să fie amânat decât să aibă loc în această seara, acesta a răspuns: „Dacă cei de la AUR nu se răzgândesc dau mai multe șanse amânării votului”.

De asemenea, întrebat dacă exclude că Veștea va merge la sediul AUR să discute cu Simion, Bode a afirmat: „O văd ca pe o posibilitate, nu știu dacă la sediul partidului sau la Parlament”.