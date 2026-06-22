Răsturnare de situație. Simion îi provoacă pe Nicușor Dan și Veștea să negocieze la vedere cu AUR: „Suntem dispuși să punem umărul”

Președintele AUR, George Simion, și liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Președintele AUR, George Simion, a schimbat discursul, luni, chiar în timpul audierilor miniștrilor propuși în Guvernul Veștea. Simion îi provoacă pe Nicușor Dan și pe Adrian Veștea să transparentizeze negocierile cu AUR. Acestea îi cere premierului desemnat să meargă la sediul AUR pentru discuții despre susținerea guvernului. „Acum, acest guvern nu va trece. Guvernul Veștea nu poate trece fără AUR (...) Suntem dispuși să punem umărul”, a declarat liderul AUR. Simion a cerut chiar o amânare a votului, pentru a negocia cu premierul desemnat.

Președintele AUR, George Simion, a făcut primele declarațiii de presă, luni, la Camera Deputaților, în fața sălii de plen, în contextul procedurilor de învestire a Guvernului condus de premierul desemnat Adrian Veștea.

„Este nevoie de reconsiliere națională. Și, din câte înțeleg, este nevoie de AUR. Este nevoie de voturile AUR pentru a ieși din criză, pentru a scăpa de Bolojan. Da, suntem de acord, consecințele aceste guvernări păguboase USR-PNL-PSD-UDMR, numită generic „guvernarea Bolojan”, nu mai trebuie repetate. La fel cum toți parlamentarii AUR au votat moțiunea de cenzură depusă de noi, la fel, diseară dacă va exista un vot, pentru un premier care nu a avenit să ne ceară susținerea, nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR. Nu are rost să se iluzioneze unii și alții. Îl așteptăm la sediul partidului pe domnul Adrian Veștea. Îl așteptăm pe Nicușor Dan să zică public dacă voturile AUR sunt bune și să avem o întrevedere.”, a declarat George Simion.

„Nu AUR a contribuit la prăpastia în care România a ajuns. Colegii mei au fost abordați pentru voturi.”, spune el.

„Suntem deschiși la dialog și în funcție de discuția purtată cu domnul Veștea transparent, vom anunța pașii pe care îi vom urma, public, nu prin birouri ascunse și negocieri secrete.”, a mai spus acesta.

Simion a anunțat condițiile AUR pentru susținerea unui guvern

„Vom vedea dacă se încăpățânează să ajungă la vot sau își va depune mandatul. Dacă nu se poate fără AUR, vocea AUR este destul de clară: domnul Veștea trebuie să își depună mandatul sau să ducăundeva acest vot pentru săptămâna viitoare. Domnul Nicușor trebuie să fie transparent, așa a promis în campania electorală.”, consideră liderul AUR.

„Domnul Veștea nu trebuie să creadă fel de fel de bazaconii, că vreunul din oamenii aceștia (n.r. parlamentarii AUR) o să îl voteze din patriotism. Din patriotism, noi vrem să ajungem la alegeri anticipate sau vrem să dialogăm, vrem să avem contribuții la programul de guvernare, vrem ca ponderea noastră în Parlament să fie respectată.”, a transmis George Simion.

El a subliniat de mai multe ori că nu va susține un premier desemnat de Nicușor Dan, atâta timp cât președintele țării îi cataloghează pe parlamentarii AUR ca fiind „extremiști” sau „anti-occidentali”, ci doar dacă șeful statului iese public și declară că este nevoie de voturile AUR și își nuanțează declarațiile făcute în trecut la adresa acestui partid.

„Eu vă pot garanta un lucru: în acestă seară, Guvernul Veștea nu trece pentru că, așa cum ați spus voi toți (n.r. jurnaliștii), e nevoie de voturile AUR. Guvernul Veștea nu poate trece fără AUR.”, a conchis George Simion.

Intervenția acestuia vine într-o zi extrem de tensionată în Parlament, în care reprezentanții formațiunii au părăsit comisiile de specialitate unde au avut loc audierile miniștrilor propuși pentru noul Cabinet. Parlamentarii AUR au refuzat să participe la votul din comisii, reafirmând poziția oficială a partidului împotriva învestirii Guvernului Veștea, exprimată în ultimele zile de Petrișor Peiu, dar și de prim-vicepreședintele partidului, Dan Dungaciu.

Conducerea AUR a transmis în repetate rânduri că formațiunea nu va vota noul Executiv. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a susținut că susținerea Cabinetului Veștea ar duce la „prăbușirea” partidului și a respins scenariile potrivit cărora parlamentarii AUR ar putea salva guvernul prin voturile lor.

Cu toate acestea, luni dimineață, AUR s-a răzgândit și a votat programul pentru convocarea plenului pentru învestirea Guvernului Veștea.

În ultimele zile au apărut informații potrivit cărora premierul desemnat și susținătorii săi ar fi căutat voturi inclusiv în rândul parlamentarilor AUR pentru a asigura majoritatea necesară în Parlament.

Declarațiile liderului AUR au fost așteptate cu interes, în condițiile în care votul de învestire al Guvernului Veștea este programat în Parlament în cursul serii, la ora 21:30.

Mesajul AUR transmis luni: „Nu vom vota Guvernul Veștea”

Cu puțin timp înainte de declarațiile lui George Simion, pe pagina de Facebook a AUR a fost transmis următorul mesaj:

„Victorie AUR în BPR: audierile miniștrilor nu vor mai fi un simulacru și vor dura de trei ori mai mult decât durata propusă inițial.

Se încearcă inducerea în eroare a opiniei publice prin afirmația că AUR ar fi votat „cot la cot cu PSD” pentru Guvernul Veștea.

Realitatea este simplă: în Birourile Permanente Reunite s-a votat procedura parlamentară privind audierea miniștrilor propuși. AUR a susținut ca audierile să beneficieze de un timp suficient, astfel încât fiecare ministru să poată fi verificat în mod serios, nu validat pe bandă rulantă.

A cere transparență și control parlamentar nu înseamnă susținerea guvernului. Poziția AUR este aceeași și nu s-a schimbat: nu vom vota Guvernul Veștea și nu vom gira continuarea politicilor care au adus România în criza de astăzi.

Cei care confundă controlul parlamentar cu susținerea politică fie nu înțeleg procedurile parlamentare, fie încearcă să manipuleze opinia publică.”