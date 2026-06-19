Peiu susține iar că nu va exista "niciun vot de la AUR" pentru Veștea. Despre declarația lui Nicușor Dan: "Prea puțin, prea târziu"

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat că formațiunea sa nu va vota Guvernul Veștea. FOTO: Hepta

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat vineri, la Antena 3 CNN, că formațiunea sa nu va vota Guvernul Veștea. El a respins și scenariul potrivit căruia ar exista o grupare de parlamentari AUR dispuși să susțină învestirea noului Executiv. În același timp, Peiu a reacționat la declarațiile președintelui Nicușor Dan privind formarea unei majorități, spunând că mesajul șefului statului vine "prea puțin, prea târziu".

"Nu va exista niciun vot de la AUR pentru Veștea", a afirmat Petrișor Peiu.

"Orice colaborare este posibilă atunci când un demers începe de la zero. În cazul acestui demers propus de Nicușor Dan, cu premierul desemnat, este un caz închis. Nu putem vota un Guvern la a cărui formare nu am participat", a spus Peiu.

El a insistat că AUR nu va susține învestirea Cabinetului Veștea și a respins informațiile privind existența unei grupări interne, asociate cu Murad, care ar putea furniza voturi pentru noul Guvern: "Nu există nicio grupare Murad cu 20 de parlamentari. Nu este real".

"Murad a precizat foarte clar că va susține în interiorul partidului ipoteza de a vota un eventual Guvern Veștea doar dacă programul de guvernare va fi diferit de cel al lui Bolojan. Dar, dacă partidul va decide să nu voteze, el a spus că va fi solidar cu restul partidului", a afirmat Peiu.

Întrebat dacă Guvernul Veștea va ajunge la vot în Parlament, Petrișor Peiu a răspuns: "O să vedem când va veni ziua votului, dacă va veni. Eu cred că nu va veni".

Liderul senatorilor AUR a mai spus că AUR nu a fost contactat de PSD pentru negocieri privind susținerea Guvernului Veștea și că, din informațiile sale, nici George Simion nu a discutat cu Sorin Grindeanu pe această temă.

Președintele Nicușor Dan a avut joi, la Bruxelles, înaintea Consiliului European, o primă reacție privind încercarea premierului desemnat Adrian Veștea de a obține voturile necesare pentru învestitură, inclusiv de la AUR și de la alți parlamentari suveraniști. "Trebuie să ne asigurăm că un Guvern are majoritate, cu condiția unei direcții pro-occidentale", a declarat Nicușor Dan.

Întrebat despre posibilitatea ca Guvernul Veștea să fie învestit cu voturi de la AUR, președintele a răspuns: "Când l-am desemnat, l-am desemnat să facă o majoritate".

Despre această declarație, Petrișor Peiu a declarat: "Prea puțin, prea târziu".