Deputatul AUR Mohammad Murad dezvăluie că Simion „comunică” cu cei care fac Guvernul Veștea: „Mâine vom avea șansa să vedem răsăritul”

Mohammad Murad. sursa foto: Agerpres

AUR are 53% șanse să voteze Guvernul Veștea, a susținut miercuri seară, la Antena 3 CNN, deputatul Mohammad Murad. Acesta a mai precizat că George Simion nu este în țară în acest moment și că „nu negociază” pe tema voturilor pentru noul guvern, ci că este în faza în care „comunică”.

Cătălina Porumbel: Domnule Murad, dumneavoastră ați declarat astăzi, public, că votați Guvernul Veștea cu o singură condiție: să aibă un guvern și un program pentru români. Dacă acest Guvern Veștea merge mâine la vot, dumneavoastră îl votați?

Mohammad Murad: Acum, nu. Nu votez. Nu am auzit nimic concret din partea domnului premier desemnat. Și chiar am vorbit cu un coleg de-al dânsului, Rareș Bogdan, și i-am spus că, dacă nu vine cu măsuri concrete, să spună exact cum vede viitoarea guvernare... Că a început greșit domnul Veștea, de exemplu, spunând că el va continua ce a făcut Bolojan.

Da, Bolojan a început cu o inflație de 8% și acum sunt taxe de peste 11% la sută. Am început cu taxe care erau suportabile și acum taxele sunt de trei ori mai mari. Eu nu înțeleg ce înseamnă această politică. Sau este o încăpățânare?

În economie nu poți să spui că faci cum vrei tu. Nu. Întotdeauna trebuie să faci după rezultat. Dacă rezultatul este bun, mergi pe direcția asta. Dacă rezultatul este greșit și nu este în regulă, schimbăm direcția.

Cătălina Porumbel: Aș vrea să rămânem un pic la partea de vot și de negociere politică. Ce ar trebui să vedeți dumneavoastră până mâine sau până vineri, când își doresc cei din tabăra Veștea să meargă cu acest guvern la vot în Parlament? Ce ar trebui să vedeți dumneavoastră astfel încât să votați pentru învestirea Guvernului Veștea?

Mohammad Murad: Eu cred că este momentul în care depășim această platformă politică. E vorba de o platformă națională. Trebuie să gândim mai românește, chiar dacă eu nu sunt născut aici. Țara are nevoie de o stabilitate, trebuie să luăm decizii pe măsura momentului în care trăim. Din păcate, sunt foarte multe greșeli recente.

Am tot auzit că AUR este un partid extremist, un partid anti-occidental. Dintr-o dată, în două zile s-au schimbat lucrurile, când cei de la UDMR au anunțat că nu vor vota acest guvern. Și l-am auzit pe domnul Veștea spunând că vor discuta și cu AUR. O întrebare simplă, doamna Porumbel: voturile noastre sunt bune când trebuie să instalăm un guvern din alte partide. Dar noi să fim la guvernare nu avem voie. Vi se pare normal acest mod de abordare, în care avem voie doar să-i votăm pe alții, iar pe noi nu avem voie?

Am văzut și am înțeles că domnul președinte, de atâtea ori, a zis: „Eu nu sunt de acord cu un guvern susținut de AUR”. Dar acum, problema lui este mai mare cu Bolojan decât cu noi, încât ne așteaptă pe noi.

Dar nu este normal, pentru că acest mod de a face politică – din partea lui Bolojan în special – îl vedem din ce în ce mai rău.

Nu mai există speranță, suntem într-un colaps economic și psihic. Deci oamenii nu mai cred că se poate întâmpla ceva bun.

Eu vă pot spune că turismul este legat de psihicul multor persoane: nu e nimeni pe litoral. E clar că avem o criză.

Cătălina Porumbel: Domnule Murad, ați vorbit în ultimele ore cu George Simion? Domnia sa a dat un mesaj pe pagina sa de Facebook. Nu l-am văzut în ultimele zile de când au început aceste negocieri politice. Ați vorbit cu domnul Simion? AUR sau o parte din AUR ar vota acest Guvern Veștea? Mai sunt colegi ca dumneavoastră, care se gândesc să dea acest vot de învestire?

Mohammad Murad: Eu spun foarte clar: dacă dau eu votul, îl dă tot partidul, și dacă îl dă partidul, îl dau și eu. Nu există în partid așa-numiții oameni ai lui Murad, oamenii lui Tănase, oamenii lui George Simion, oamenii lui Marius Lula. Cum vom vota? Vom vota în bloc.

Da, am vorbit cu domnul președinte și sunt convins, și sper, că mâine vom avea șansa să vedem răsăritul. Nu am informații sigure, nu m-a informat dânsul, dar cred că domnul George Simion este capabil de o înțelegere, pentru că este vorba de țară, din păcate.

Nu vorbim de un partid politic, vorbim de o țară în care, clar, partidele politice care au fost până acum nu au fost responsabile față de țară.

Din 100.000 de oameni care astăzi sunt în structurile statului român, în funcții diferite, AUR nu are nici măcar un simplu șef de serviciu, nu avem... Oare din cei cinci milioane de oameni care cred în AUR, credeți că nu există niciun om competent? De ce suntem tratați ca și cum suntem cetățeni de categoria a doua?

Cătălina Porumbel: Domnule Murad, dumneavoastră ne-ați dat acum o știre. Deci dumneavoastră spuneți că mâine o să vedem răsăritul. Asta înseamnă că partidul AUR înclină să voteze Guvernul Veștea?

Mohammad Murad: Nu am nicio informație completă. Din informațiile pe care le am, ca o persoană care comunică foarte bine cu toată lumea și cu toate partidele, simt că ceva pozitiv se întâmplă și mă bucur foarte mult. Nu am detalii. Cu domnul Simion, în ultimele aproape 12 ore, n-am mai vorbit de azi-noapte, dar simt că ceva pozitiv se întâmplă. Și e o problemă generală, nu mă gândesc eu la funcții, negocieri. Și eu sunt plăcut surprins: de ce Veștea? Pentru că, din două rele, alegem răul cel mai mic. Adică este momentul în care să scăpăm de acel mod de a face politică al lui Bolojan. Nu e corect, nu e normal, numai taxe, numai gândire distructivă. Asta nu e politică, să știți.

Cătălina Porumbel: Domnule Murad, o să vă întreb în procente: ce șanse are Guvernul Veștea să fie votat de formațiunea din care faceți parte? Cam cât la sută sunt șansele acum?

Mohammad Murad: 53%.

Cătălina Porumbel: 53%?

Mohammad Murad: Da.

Cătălina Porumbel: Acest procent îl dați după discuțiile avute cu George Simion sau după discuțiile avute cu colegii dumneavoastră din partid?

Mohammad Murad: Nu, nu cu domnul Simion. Sunt momente de criză, iar cu domnul Simion, v-am spus, sunt vreo 12 ore de când am comunicat foarte puțin. Dar eu simt că ceva se întâmplă și sper să se ajungă la o înțelegere, pentru că România are nevoie de guvernare. Cu ce partide, cu cine... dar cel mai corect trebuie să sară toți pentru țară.

Dar e corect ce au făcut ei? Pentru că tot timpul ne-au acuzat. În Parlament, pe stânga mea unul de la PSD, în dreapta e unul de la USR. Ei au voie să guverneze țara, dar eu, ca parlamentar, nu am nicio șansă? De ce? Că cineva spune „nu AUR, nu AUR, nu AUR”? Mie mi se pare șocant. Că nu asta este democrația pe care am învățat-o. Până și în țările din care provin eu e mai multă democrație decât aici!

Cătălina Porumbel: Nu este normal în momentul de față ca partidele politice care sunt în Parlament să nu stea la masă și să decidă ce este mai bine pentru interesul țării. Dar dincolo de asta, informațiile noastre arată că domnul George Simion este la negocieri. La Vila Lac, așa cum au arătat colegii mei, sunt negocieri maraton. Dumneavoastră spuneți că sunteți optimist, credeți că se întâmplă ceva bun pentru țară, adică să fie votat Guvernul Veștea, în sensul în care țara are nevoie de guvern. În momentul de față, domnule Murad, AUR pune vreo condiție la aceste negocieri? Cum se poartă negocierile cu AUR? Bănuiesc că și dumneavoastră ați fost contactat. Adică ce se negociază? Se vorbește doar despre interesul acestei țări și mai apoi despre beneficii?

Mohammad Murad: Eu personal am vorbit cu domnul președinte și i-am explicat că nu este momentul în care să cerem sau să facem negocieri pe funcții, pe ministere și pe altele. Țara are nevoie de noi. Este modul în care depășim platforma politică și trecem pe platforma națională, de interes național, și cred că acesta este lucrul care ne confirmă maturitatea politică. Noi suntem destul de maturi să ne asumăm orice decizie, dacă acea decizie duce la un rezultat bun pentru țară.

Diferența dintre un politician și un patriot este mare. Patriotul întotdeauna se gândește la generații viitoare, iar politicianul se gândește la alegerile viitoare. Și asta este o diferență mare, să știți.

Cătălina Porumbel: Președintele Nicușor Dan, domnule Murad, din informațiile pe care le aveți dumneavoastră, a încercat un contact cu AUR în această perioadă de negociere, în ultimele 48 de ore?

Mohammad Murad: Cu mine personal, nu. Nici cu alți colegi cu care am vorbit, n-am nicio informație în acest sens. Dar sigur, colegii noștri, alți parlamentari sau din conducerile PNL sau PSD au fost în contact cu diverși colegi de-ai noștri din București. Suntem acum în contact și vorbim, fiindcă o bună comunicare este foarte importantă. De aceea, de multe ori în spațiul public iese că „Murad trădează”. Eu nu trădez, dar comunic. Comunicarea este foarte importantă.

Eu trebuie să comunic cu toată lumea. Am votat o inițiativă care aparține unui deputat PNL cu mândrie, cu viața la țară. Nu putem să lucrăm izolați de alții.

Cătălina Porumbel: Ultima întrebare, domnule Murad: care este atmosfera acum în partidul AUR? Pentru că sigur dumneavoastră și colegii dumneavoastră stați pe telefoane. Care este atmosfera, care este sentimentul? Că trebuie votat acest guvern sau că trebuie să pice de tot?

Mohammad Murad: Este nevoie de un nou început și este nevoie de o decizie importantă, care să fie exact ceea ce au nevoie oamenii: să se întoarcă speranța că se poate și să înțeleagă toți cei care ne-au tratat cu atâta ură că, într-un moment sau altul, este nevoie să stăm cu toții la masă. Pentru că avem un scop comun care se numește România și trebuie să ne comportăm responsabil.

Eu, dacă votez acum în Parlament, votul e valabil pentru domnul Vește, dar nu e valabil să facă o alianță cu PSD? Nu mi se pare corect. Deci AUR nu are voie să facă alianță cu PSD, cu alte partide. Dar, pe de altă parte, acest vot este bun doar când vor ei pentru ei? E total anormal ce fac. Mi se pare un abuz psihic.

Cătălina Porumbel: Ne-ați dat informația acestei seri. Spuneți că domnul Simion negociază. Și ce sperați? Ca domnul Simion, la finalul acestor negocieri, asta ați lăsat să se înțeleagă, ca la finalul zilei, Simion să dorească să voteze acel guvern?

Mohammad Murad: Nu. Nu asta am zis. Domnul Simion nu este în țară.

Cătălina Porumbel: Dar unde este, domnule Murad?

Mohammad Murad: Nu știu. Eu am vorbit cu dânsul în urmă cu 12-15 ore. Din informațiile pe care le am, nu este în țară. Dacă spune cineva că e la Vila Lac, eu vă spun că nu e adevărat. Mai departe, nu știu unde este, unde negociază: poate în România, poate în altă parte, nu știu exact. N-am nicio informație concretă.

Cătălina Porumbel: Dar că negociază, aveți această informație...

Mohammad Murad: Sigur că... Comunică. Nu că neapărat negociază. Comunică. Totul e comunicare în viață, să știți.