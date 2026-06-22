VIDEO Scandal în Comisia de Agricultură, la audierea lui Barbu: "Lăsați spectacolul"/"Ați fost o catastrofă". AUR a ieșit din sală

Scandal în Comisia de Agricultură, la audierea lui Florin Barbu. FOTO captură video Antena 3 CNN

Este scandal luni, în Comisia pentru Agricultură, în timpul audierii lui Florin Barbu, propus pentru funcția de ministru al Agriculturii în Guvernul Veștea. Acesta a avut un schimb dur de replici cu deputatul USR Andrei Plujar, pe tema măsurilor pentru fermieri și a situației din agricultură. Pe de altă parte, AUR a ieșit afară de la vot.

Discuția a devenit tensionată după ce reprezentanții USR l-au criticat pe Barbu pentru modul în care a gestionat agricultura în ultimii ani.

"Lăsați spectacolul! Aici nu e spectacol! Dacă identificați o măsură care nu a fost implementată, spuneți!", a răspuns Florin Barbu.

Reprezentantul USR i-a reproșat că a scos din program o măsură privind eligibilitatea suprafețelor agricole: "Eligibilitatea suprafețelor de la un hectar la două hectare. Ați scos-o din program!".

Florin Barbu a reacționat imediat și a răspuns: "Se vede că nu vă pricepeți!".

Deputatul USR Andrei Plujar l-a întrebat apoi ce măsuri noi are în vedere pentru salvarea agriculturii, în afara celor luate în ultimii trei ani de mandat.

"Ce măsuri aveți pentru salvarea agriculturii, altele decât cele luate în cei trei ani de mandat, în care ați dus agricultura în pragul colapsului?", a întrebat Andrei Plujar.

"Foarte bună întrebare!", a fost replica lui Barbu.

Schimbul de replici a continuat, iar reprezentantul USR l-au acuzat pe Barbu că mandatul său a fost un eșec. "Da, noi nu știm nimic! Ați fost o catastrofă".

La rândul lui, în timpul audierii, Florin Barbu l-a atacat dur și pe Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat că ar fi refuzat măsuri de sprijin pentru fermieri, inclusiv acciza la motorină, deși aceasta ar fi fost aprobată de Comisia Europeană.

"Bolojan a refuzat acciza la motorină, deși era aprobată de Comisia Europeană. A respins-o pentru că avea nevoie de fluxuri din acciză ca să scadă deficitul. Acum deficitul va crește. Nimic nu a înțeles domnul Bolojan. Nu a crescut consumul, a crescut TVA-ul. A refuzat toate schemele de finanțare pentru fermieri. Asta a dus la recesiune. Când ești analfabet în economie ca Bolojan, trebuie să pleci acasă", a declarat Florin Barbu.