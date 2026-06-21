Dan Dungaciu „garantează” că „Guvernul Veștea nu va trece cu voturile AUR”: „Fie vom fi prezenți și nu vom vota, fie vom ieși din sală”

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu. Foto: Agerpres

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a „garantat” duminică faptul că „Guvernul Veștea nu va trece cu voturile AUR. „Tehnic vorbind, fie vom fi prezenți și nu vom vota, fie vom ieși din sală la votul pentru învestitură”, a spus el, la Antena 3 CNN.

„Garantăm că Guvernul Veștea nu va trece cu voturile AUR, pentru că decizia noastră este aceeași. Tehnic vorbind, fie vom fi prezenți și nu vom vota, fie vom ieși din sală la votul pentru învestitură.

Partidul AUR rămâne unit, nu trolează. Nu se pune problema că s-ar fi schimbat ceva. Decizia noastră este foarte clară, doar aspectul tehnic mai trebuie clarificat: fie suntem prezenți și nu votăm, fie ieșim din sală”, a spus Dan Dungaciu.

Se fac ultimele calcule înaintea votului de învestitură a Guvernului Veștea. Deși lista de miniștri trebuia depusă azi, aceasta ar urma să fie depusă luni.

Susținătorii lui Adrian Veștea din PNL au transmis, duminică, o reacție în 12 puncte la ultimatumul dat de Bolojan. Cei 23 de semnatari a reacției se intitulează „Facțiunea Conservatoarea din PNL” și, printre altele, spun că aceștia refuză să participe „la o acțiune care, sub eticheta „luptei politice”, servește un singur scop: menținerea la cârmă politică și de decizie administrativ-financiară guvernamentală a unui grup restrâns”.

Robert Sighiartău a anunțat că dacă cei din Gruparea Veştea nu îşi dau demisia până luni, vor fi excluşi din partid. Sighiartău i-a menţionat pe Hubert Thuma, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Adrian Veştea şi Alina Gorghiu, care „au încălcat statutul partidului în mod repetat”.

"PNL nu mai face coaliție cu PSD. Dacă PSD va fi la putere, PNL va fi în opoziție. Participarea unui membru PNL la formarea unei coaliții cu PSD sau orice altceva - duce la excluderea lui. Congresul constată ca Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veştea, Hubert Thuma, Alina Gorghiu, au încălcat regulile partidului. Congresul reține situația gravă financiară a partidutlui lăsat de Lucian Bode", a spus Sighiartău.

Congresul a adoptat aceste decizii cu unanimitate de voturi.

Primul liberal care sfidează ultimatumul PNL este fostul ministru al Afacerilor Interne, Lucian Bode, care a spus că „niciodată nu am încălcat vreo decizie. Nu am motiv să demisionez”.