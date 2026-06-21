Bolojan anunță că PNL va vota un guvern minoritar PSD, dacă nu trece Guvernul Veștea. Planul B: Guvern minoritar PNL-USR-UDMR

Președintele PNL, Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a afirmat că partidul nu va vota Guvernul Veștea. „PNL nu va susține o astfel de soluție, iar recomandarea către grupurile noastre este să părăsească sala în timpul votului”, a spus Ilie Bolojan, duminică. Mai mult, el a spus că soluția „fezabilă” pentru deblocarea crizei politice este un guvern minoritar, afirmând că PNL va acorda votul de învestitură în cazul în care PSD va forma acest guvern și se va angaja să nu depună moțiune de cenzură pentru primele șase luni.

„Am avut acum câteva minute, o primă ședință a Biroului Permanent Național al PNL, după congresul extraordinar de astăzi. Având în vedere criza guvernamentală pe care o avem, discuția s-a concentrat pe soluțiile pentru deblocarea acestei crize.

În acest sens, considerăm că, în urma deciziei congresului PNL de a nu susține un guvern în care nu se regăsește PNL-ul, acest guvern care încearcă să treacă nu are o majoritate transparentă și asumată, așa cum rezultă din aritmetica parlamentară.

În această situație, PNL nu va susține o astfel de soluție, iar recomandarea către grupurile noastre parlamentare este să părăsească sala în timpul votului”, a spus Ilie Bolojan.

El a subliniat că formula „fezabilă” pentru a debloca criza politică este formula unui guvern minoritar.

„În ceea ce privește soluțiile de deblocare, am aprobat și vom propune, atât partenerilor noștri cu care am discutat și există un acord de principiu pe această temă, dar și președintelui României, soluțiile pe care noi le vedem pentru a debloca în mod transparent situația guvernamentală.

Asta înseamnă că, nemaiputând funcționa pe o majoritate parlamentară transparentă, pentru că ne-am pierdut încrederea în Partidul Social Democrat, formula pe care o vedem fezabilă în condițiile în care PSD nu și-a asumat răspunderea formării guvernului este o formulă de guverne minoritare.

Pentru a putea funcționa acest tip de guverne, este nevoie de un acord politic de tip național, în care, în următoarele 6 luni, partidele semnatare să se angajeze că, indiferent cine va fi în guvernare, vor asuma câteva condiții de bază care țin cont de prioritățile noastre în momentul de față și de situația economică și bugetară”, a continuat el.

Bolojan a explicat și ce ar putea cuprinde un astfel de acord.

„Un astfel de pact național ar putea cuprinde următoarele aspecte: în primul rând, angajamentul oricărui guvern ca, cel mai târziu până la jumătatea lunii iulie, să-și asume răspunderea în Parlament pentru toate proiectele care înseamnă reforme din PNRR care nu au fost aprobate de către Parlament până în momentul de față.

Pentru că fiecare din aceste reforme înseamnă o sumă de peste 700 de milioane de euro și, deci, sunt câteva miliarde de euro pe care România, indiferent ce guvern va avea, ar trebui să le absoarbă în așa fel încât să nu putem pierde bani.

Al doilea element de bază este păstrarea echilibrelor bugetare.

Una din angajamentele din PNRR presupune păstrarea deficitelor, presupune limitarea și plafonarea cheltuielilor de personal în sectorul public ca pondere din PIB; prin urmare, orice fel de depășire a acestor angajamente înseamnă corecții din PNRR de peste 1 miliard de euro.

Deci, indiferent ce guvern va fi, un comportament rațional ar fi să se păstreze în cadre de deficit. De asemenea, este programul care a fost aprobat în perioada din primăvară privind susținerea programelor de investiții în România și, așa cum știți, am aprobat în ultima ședință de guvern primul dintre aceste programe. Aceste programe, care au finanțarea prevăzută în acest an și programată pentru anii următori, ar trebui aprobate de către orice fel de guvern”, a explicat el.

Dacă un acord ar fi semnat, Bolojan a adăugat că ar exista „două ipoteze de lucru”:

„În condițiile în care partidele ar semna un astfel de pact național, sunt două ipoteze de lucru: un guvern minoritar PSD cu partidele care vor dori în mod transparent să facă parte din acest guvern, o posibilitate, sau un guvern format din actuale partide PNL, USR, UDMR, în care, de principiu, cei 3 președinți am discutat și există o deschidere și un acord de principiu pentru acest lucru pe care să-l propunem președintelui României

În condițiile în care ar opta, pentru a încredința, un guvern de centru-stânga, atunci cei din centru-dreapta s-ar angaja să voteze la investire și să nu depună moțiune de cenzură până la sfârșitul acestui an sau să susțină o moțiune de cenzură pentru a asigura o minimă coerență dacă guvernul respectă termenii pactului convenit.

Dacă președintele ar opta pentru o altă formulă, atunci de centru-dreapta, atunci PSD ar trebui să acorde acest vot de investire.

Această aceste soluții înseamnă că ar exista un guvern cu asumare, transparentă, cu o susținere explicită a unor grupuri parlamentare, care ar evita tensiunile politice pe care le avem în momentul de față, pentru că, cu siguranță, un guvern care este, format în actualele condiții nu poate fi un guvern care să aibă un viitor, în România în perioada următoare”, a concluzionat Bolojan.

Robert Sighiartău a anunțat că dacă cei din Gruparea Veştea nu îşi dau demisia până luni, vor fi excluşi din partid. Sighiartău i-a menţionat pe Hubert Thuma, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Adrian Veştea şi Alina Gorghiu, care „au încălcat statutul partidului în mod repetat”.

"PNL nu mai face coaliție cu PSD. Dacă PSD va fi la putere, PNL va fi în opoziție. Participarea unui membru PNL la formarea unei coaliții cu PSD sau orice altceva - duce la excluderea lui. Congresul constată ca Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veştea, Hubert Thuma, Alina Gorghiu, au încălcat regulile partidului. Congresul reține situația gravă financiară a partidutlui lăsat de Lucian Bode", a spus Sighiartău.

Congresul a adoptat aceste decizii cu unanimitate de voturi.