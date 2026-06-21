Reacția în 12 puncte a grupării Veștea la ultimatumul lui Bolojan. Cine sunt cei care semnează „Facțiunea Conservatoare din PNL”

Președintele PNL, Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Susținătorii lui Adrian Veștea din PNL au transmis, duminică, o reacție în 12 puncte la ultimatumul dat de Bolojan. Cei 23 de semnatari a reacției se intitulează „Facțiunea Conservatoarea din PNL” și, printre altele, spun că aceștia refuză să participe „la o acțiune care, sub eticheta „luptei politice”, servește un singur scop: menținerea la cârmă politică și de decizie administrativ-financiară guvernamentală a unui grup restrâns”.

„Statutul și hotărârile adoptate de un partid politic, inclusiv cele adoptate astăzi la Congresul PNL, trebuie să respecte Legea partidelor politice nr. 14/2003 și prevederile statutare în vigoare la data adoptării lor.

Hotărârea Congresului de a impune demisia unor membri ai PNL, invocând generic încălcarea unor reguli fără a le indica în mod expres, este lipsită de temei statutar. Aceeași lipsă de temei a caracterizat și deciziile anterioare ale BPN.

Suntem solidari cu colegii somați să își depună demisiile prin presiune publică, în contextul prezenței celor 1.200 de delegați aflați în sala Congresului. Considerăm că presiunea exercitată asupra unor membri în fața unei adunări de partid este o metodă incompatibilă cu valorile democratice și liberale pe care PNL le-a apărat dintotdeauna.

Semnalăm colegilor din PNL neincluși pe listele de delegați la Congres că am primit mesajele prin care reclamă o selecție făcută discriminatoriu, lăsând deoparte pe cei care nu împărtășesc deciziile recente ale conducerii. Acțiunile noastre politice s-au întemeiat constant pe mesajele primite din baza partidului, o bază care nu își mai regăsește vocea în deciziile conducerii”, se arată în declarația comună de presă.

Astfel, semnatarii spun că „un lider înțelept ar fi propus, prin noul statut, recunoașterea posibilității ca în PNL să coexiste facțiuni doctrinare diferite”.

„Așa cum într-o democrație nicio autoritate nu poate pretinde executarea unei dispoziții vădit nelegale, tot astfel orice membru al PNL are dreptul și datoria morală de a contesta, prin mijloace statutare, orice decizie lipsită de temei legal sau statutar. Istoria politică ne arată că derapajele autoritare s-au instalat adesea prin vot obținut sub presiune și prin eliminarea oricărei voci minoritare.

Un lider înțelept ar fi propus, prin noul statut, recunoașterea posibilității ca în PNL să coexiste facțiuni doctrinare diferite — astfel încât, alături de direcția spre care partidul a fost împins treptat și fără dezbatere în ultimele 12 luni, să poată exista și o facțiune conservatoare, care a fost împinsă treptat în afara partidului.

În locul unei astfel de reforme, care ar fi unit partidul și l-ar fi făcut mai flexibil și mai capabil să își asume responsabilități pentru țară, conducerea PNL a ales un statut care concentrează puterea în mâinile unei singure persoane, elimină dezbaterea liberă și disidența internă și duce la pierderea unor organizații întregi, a unor lideri și membri care au muncit zeci de ani pentru partid.

Dacă am fi fost consultați înainte de organizarea Congresului, am fi spus ceea ce spunem și acum: un partid atât de divers și de complex precum PNL, cu tradiții solide în libertatea de gândire și de exprimare, poate funcționa doar prin recunoașterea coexistenței facțiunilor și printr-o conducere înțeleaptă, care dă glas tuturor, nu printr-o conducere care strivește disidența, o denigrează public și o stigmatizează”, subliniază ei.

Astfel, aripa Veștea din PNL spune că „suntem solidari cu toți colegii care, în ultimele săptămâni și luni, au fost supuși unui adevărat linșaj pe platformele de socializare”.

„Suntem solidari cu toți colegii care, în ultimele săptămâni și luni, au fost supuși unui adevărat linșaj pe platformele de socializare, la instigarea, vizibilă sau ascunsă, a unor membri din conducerea PNL.

Suntem solidari cu interesul general al țării de a avea cât mai rapid un guvern, în contextul în care conducerea PNL a întreținut un blocaj guvernamental, refuzând timp de o lună orice soluție viabilă de guvernare, inclusiv soluții care să satisfacă dorința conducerii de a merge în opoziție.

Partidele sunt instituții de interes public. Scopul lor este slujirea țării, nu a propriilor interese și calcule. PNL este ținut de luni de zile departe de acest scop prin blocarea formării unui guvern cu puteri depline. Refuzăm să participăm la o acțiune care, sub eticheta „luptei politice”, servește un singur scop: menținerea la cârmă politică și de decizie administrativ-financiară guvernamentală a unui grup restrâns, cu prețul lăsării țării fără un guvern cu puteri depline pentru mai bine de o lună.

În acest context, a te opune, prin mijloace statutare și legale, unei decizii de partid lipsite de temei legal și contrare interesului general, indiferent de câte voturi au fost adunate în spatele ei, nu este o trădare. Este o datorie morală.

Facțiunea Conservatoare din cadrul PNL

Semnează:

Adrian Veștea

Toma Petcu

Hubert Thuma

Cătălin Predoiu

Rareș Bogdan

Alina Gorghiu

Alexandru Popa

Andrei Alexandru

Baciu Andrei

Monica Anisie

Ciprian Pandea

George Scarlat

Ion Iordache

Lucian Bode

Antena Matei

Mihai Culeafă

Mihai Veștea

Nicoleta Pauliuc

Ionuț Stroe

Răzvan Prisca

Sorin Câmpeanu

Sebastian Rusu

Eduard Mititelu”, se arată în declarația de presă.

Robert Sighiartău a anunțat că dacă cei din Gruparea Veştea nu îşi dau demisia până luni, vor fi excluşi din partid. Sighiartău i-a menţionat pe Hubert Thuma, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Adrian Veştea şi Alina Gorghiu, care „au încălcat statutul partidului în mod repetat”.

"PNL nu mai face coaliție cu PSD. Dacă PSD va fi la putere, PNL va fi în opoziție. Participarea unui membru PNL la formarea unei coaliții cu PSD sau orice altceva - duce la excluderea lui. Congresul constată ca Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veştea, Hubert Thuma, Alina Gorghiu, au încălcat regulile partidului. Congresul reține situația gravă financiară a partidutlui lăsat de Lucian Bode", a spus Sighiartău.

Congresul a adoptat aceste decizii cu unanimitate de voturi.

Primul liberal care sfidează ultimatumul PNL este fostul ministru al Afacerilor Interne, Lucian Bode, care a spus că „niciodată nu am încălcat vreo decizie. Nu am motiv să demisionez”.