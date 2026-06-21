Primul liberal care sfidează ultimatumul PNL. Lucian Bode: „Niciodată nu am încălcat vreo decizie. Nu am motiv să demisionez”

Fostul ministru al Afacerilor Interne, liberalul Lucian Bode. Foto: Hepta

Lucian Bode, fostul ministru al Afacerilor Interne, a răspuns ultimatumului PNL, spunând că „e deplorabil și hilar unde s-a ajuns”. Într-un comunicat oficial de presă, el a sublinat că nu a încălcat nicio decizie a PNL în toată cariera sa și nu are niciun motiv să demisioneze. „Asta e noua metodă de reformă a partidului: întâi se stabilește vinovatul, apoi se caută faptele”, a spus el.

„Noua viziune liberală începe cu ultimatumuri și se încheie cu amenințarea excluderii celor care îndrăznesc să aibă o altă opinie în interiorul partidului. Subliniez, doar in interiorul partidului. E deplorabil și hilar unde s-a ajuns.

În peste 27 de ani petrecuți în PNL, mi-am exprimat toate pozițiile în cadrul organismelor statutare ale PNL. Cel mai recent, în Biroul Politic Național și în Colegiul Director Județean al PNL Sălaj. Am făcut asta pentru că am rămas și rămân consecvent principiilor liberale în care cred.

Mi-am permis să vorbesc liber despre ce s-a întâmplat cu PNL în ultimul an și jumătate, despre modul de promovare a oamenilor „din afară”, despre depărtarea de electoratul nostru tradițional, despre fuga de responsabilitate și despre abandonarea muncii de partid. Se pare că am deranjat. Totuși, am făcut-o cu argumente, conform valorilor liberale în care cred. Și am făcut-o mai ales pentru că deciziile politice se discută liber, nu vin servite la „impuse”.

Acum, amenințarea cu excluderea nu demonstrează viziune politică, ci incapacitatea unora de a răspunde argumentelor mele. Iar dacă „noul PNL” sancționează libertatea de opinie, nu face altceva să își calce în picioare chiar identitatea pe care pretinde că o apără”, a spus Bode.

Bode a sublinait că „asta e noua metodă de reformă a partidului: întâi se stabilește vinovatul, apoi se caută faptele”.

„Unele lucruri aș putea să le înțeleg, însă memoria instituțională nu poate fi rescrisă printr-un vot în Congresul extraordinar. În privința situației financiare a PNL, lucrurile sunt mult mai simple decât recenta „sentință politică”. Ea trebuie privită din doua perspective: prima, cea a legalității procedurilor, validată de către toate instituțiile statului abilitate să o verifice; a doua, politică, decisă de fiecare dată doar în structurile statutare ale PNL, sub coordonarea șefilor de campanie.

În 2024, nicio decizie de campanie nu a fost luată discreționar. Toate cheltuielile și toate angajamentele au fost cunoscute și asumate de către toate echipele de campanie ale partidului, inclusiv de către unii dintre cei care astăzi pozează în lupi moraliști sau reformatori liberali. Mai mult, situațiile financiar-contabile ale partidului au fost verificate și validate inclusiv de către AEP și de Curtea de Conturi. Problemele invocate întruna nu au existat și nici nu există. Ele există doar într-o „sentință politică” dată astazi fără nici o dezbatere prealabilă în vreun cadru statutar al PNL.

Nu mă miră, pentru că asta e noua metodă de reformă a partidului: întâi se stabilește vinovatul, apoi se caută faptele.

PS: Un partid care își exclude vocile critice nu se reformează, ci își pregătește eșecul în surdină. Cât privește demisia, atâta vreme cât în toată cariera mea politică nu am încălcat NICIO DECIZIE a PNL, NU am niciun motiv să demisionez”, a mai spus el.

Robert Sighiartău a anunțat, la Congresul extraordinar de duminică, că dacă cei din Gruparea Veştea nu îşi dau demisia până luni, vor fi excluşi din partid. Sighiartău i-a menţionat pe Hubert Thuma, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Adrian Veştea şi Alina Gorghiu, care „au încălcat statutul partidului în mod repetat”.

"PNL nu mai face coaliție cu PSD. Dacă PSD va fi la putere, PNL va fi în opoziție. Participarea unui membru PNL la formarea unei coaliții cu PSD sau orice altceva - duce la excluderea lui. Congresul constată ca Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veştea, Hubert Thuma, Alina Gorghiu, au încălcat regulile partidului. Congresul reține situația gravă financiară a partidutlui lăsat de Lucian Bode", a spus Sighiartău.

Congresul a adoptat aceste decizii cu unanimitate de voturi.