Directorul Fabricii de Arme Cugir, Radu Coroamă, și-a dat demisia după valul de proteste ale angajaților

1 minut de citit Publicat la 17:48 22 Iun 2026 Modificat la 17:51 22 Iun 2026

Sute de angajaţi ai Fabricii de Arme Cugir au protestat. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Directorul general al Fabricii de Arme Cugir, Radu Coroamă, și-a dat demisia, transmite luni Ziarulunirea.ro. Decizia vine la câteva zile după ce angajații au oprit lucrul pentru că nu și-au primit salariile la timp.

Radu Coroamă a confirmat că pleacă de la conducerea companiei, dar nu a vrut să spună când și-a depus demisia și nici care sunt motivele.

Săptămâna trecută, salariații Fabricii de Arme Cugir au întrerupt activitatea două zile la rând. Oamenii erau nemulțumiți că banii nu le-au intrat la data stabilită. La acel moment, directorul spunea că întârzierea salariilor are legătură cu unele licențe de export pe care fabrica le aștepta.

„Marfa a fost recepționată de către partener, dar nu poate pleca până nu avem licențele de export”, declara atunci Radu Coroamă.

El explica faptul că salariile ar putea fi plătite după ce beneficiarul achită marfa, iar situația s-ar putea rezolva în șapte-zece zile.

Nu a fost însă primul protest al angajaților. La începutul lunii iunie, sute de salariați au ieșit în fața fabricii și au cerut salarii mai mari.

În ianuarie, mai mulți angajați au intrat în grevă japoneză, nemulțumiți că nu fusese semnat un nou contract colectiv de muncă. Și atunci, principala revendicare a fost legată de venituri.

Probleme au fost și anul trecut. Angajații au întrerupt lucrul în 2024, când au reclamat lipsa comenzilor, salariile mici și condițiile grele de muncă.

Radu Coroamă fusese numit director general al Fabricii de Arme Cugir în septembrie 2024. Înainte de această funcție, a lucrat mai mulți ani la Uzina Mecanică Cugir, unde a fost șef al Structurii de Securitate.

La Cugir funcționează două fabrici de armament: Uzina Mecanică și Fabrica de Arme. Industria de armament din oraș are o istorie de peste două secole. Uzina a fost înființată în 1799, în timpul Imperiului Habsburgic, sub numele de Fabrica de Fier și Oțel. În 2004, societatea s-a împărțit în Uzina Mecanică și Fabrica de Arme.