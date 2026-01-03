Nepotul din Țiriac a fost coleg de școală cu băiatul de 16 ani mort în incendiul din Crans-Montana: „Odihnește-te în pace, frate”

1 minut de citit Publicat la 14:51 03 Ian 2026 Modificat la 14:53 03 Ian 2026

Comunitatea din Crans-Montana e în stare de șoc după incendiul din barul Le Constellation. Sursa foto: Getty Images

Alexandru Țiriac, nepotul cel mare al miliardarului Ion Țiriac, a fost coleg de școală cu Emanuele Galeppini, un tânăr jucător de golf, de doar 16 ani, mort în incendiul devastator din stațiunea montană elvețiană Crans-Montana, care a avut loc în noaptea de Revelion în barul „Le Constellation”. El a transmis vineri un mesaj emoționant de condoleanțe, pe o rețea socială.

„Odihnește-te în pace, frate. Nu te-am cunoscut atât de mult precum mi-ar fi plăcut, dar sunt sigur că vorbesc în numele tuturor când spun că îmi doresc ca familia ta să-și găsească liniștea.

Sper ca apropiații tăi să fie binecuvântați și sper că te vei odihni în pace. A fost o onoare și o plăcere să mergem la aceeași școală, om minunat. Odihnește-te în pace, Manu.

Voiam să mai spun că această situație ne reamintește cât de fragili suntem. Într-o secundă vezi o persoană că merge fericită în jurul școlii, iar apoi lovește dezastrul”, a scris Alexandru Țiriac pe Instagram.

Galeppini era originar din Genova, dar în ultimii ani locuia cu familia sa în Dubai. Acolo se făcuse cunoscut ca tânăr jucător de golf şi participa constant la turnee pentru juniori şi amatori în Orientul Mijlociu şi Europa. Printre cele mai recente succese ale sale se număra victoria într-un turneu amator din Dubai, în primăvara anului 2025.

La momentul tragediei, tânărul de 16 ani se afla în Elveţia împreună cu prietenii pentru a sărbători Anul Nou.

Moartea adolescentului a șocat lumea internaţională a golfului. Federaţia Italiană de Golf i-a adus un omagiu lui Galeppini, considerându-l un tânăr sportiv dedicat, care promova corectitudinea şi pasiunea:

„Federația Italiană de Golf regretă trecerea în neființă a lui Emanuele Galeppini, un tânăr sportiv care a întruchipat pasiunea și valorile autentice. În aceste momente de mare durere, gândurile noastre se îndreaptă către familia sa și către toți cei care l-au iubit. Emanuele, vei rămâne pentru totdeauna în inimile noastre.”

Cine este Alexandru Țiriac

Alexandru Țiriac, nepotul cel mare al miliardarului Ion Țiriac, are 17 ani și este fiul lui Ion Ion Țiriac, care are doi băieți din căsnicia cu Elena Lazariuc. Deși părinții lor au divorțat în 2017, Ion Ion Țiriac își susține fiii.

Nepoții lui Ion Țiriac, Alexandru și Nicholas Noah, locuiesc în prezent în Dubai, alături de mama lor, menținând însă o relație apropiată cu tatăl lor.

Alexandru a fost admis recent la New York University Abu Dhabi, una dintre cele mai prestigioase universități din Emiratele Arabe Unite.