Un bărbat din Singapore a provocat o undă de șoc când a anunțat pe Instagram că tocmai a împlint 60 de ani

Fotograful Chuando Tan a a împlinit pe 3 martie 60 de ani FOTO: Instagram/ Chuando Tan

Chuando Tan este un fotograf singaporez al cărui nume apare constant în atenția publică pentru că arată cu zeci de ani mai tânăr decât vârsta pe care o are.

Chuando Tan, care este și model, tocmai a mai provocat un șoc anunțând că a împlinit 60 de ani.

Singaporezul a stârnit din nou un val de uimire pe 3 martie, postând mai multe imagini pe Instagram. Fanii lui cred cu greu că el a atins borna de 60, în condițiile în care aspectul său aduce mai curând cu al unui adolescent.

„Știu că este un vampir, dar nu pot să dovedesc asta”, a comentat un fan la postarea lui de pe Instagram, în timp ce altul a glumit: „Cel mai frumos bunic”.

Dar în ciuda atenției de care se bucură, Chuando pare destul de modest, în timp ce intră într-un nou deceniu al vieții sale. „Îmi amintesc că timpul este singura bogăție reală”, a scris el în descrierea postării aniversare. „Fiecare răsărit vine ca o moștenire, nu ca o garanție”, a continuat el. „Sunt recunoscător că încă sunt pe acest Pământ. Calea mai înțeleaptă acum este simplă: să mă întorc zilnic la natură și la lumina soarelui și să mă aliniez cu ceea ce dăinuie”.

Aceste gânduri se aliniază și cu sfaturile lui Chuando despre cum să îmbătrânești frumos, idei pe care le împărtășește încă din 2017, când a devenit viral datorită felului în care arată, potrivit E! News.

„Mentalitatea joacă un rol esențial în modelarea drumului fiecăruia”, a declarat el pentru South China Morning Post în 2024, menționând totodată că o alimentație sănătoasă este „vitală pentru menținerea stării noastre generale de bine”.

Chuando nu lasă faima să i se urce la cap. „Nu m-am simțit niciodată nesigur în legătură cu vârsta mea”, a declarat el pentru Vogue Man Singapore în urmă cu câteva luni. „Când am devenit viral la 51 de ani, totul se simțea la fel. Mă bucuram de viață așa cum făcusem întotdeauna”. „Chiar și pe măsură ce îmbătrânești, trebuie să păstrezi acea senzualitate în tine”, a adăugat el. „Nu pentru alții, ci pentru tine însuți.”

Și, deși a împărtășit o mare parte din viața sa cu aproape două milioane de urmăritori de pe Instagram, preferă totuși să-și păstreze intimitatea.

„Dacă este vorba de vorbit în public, cu siguranță nu aș face asta”, a spus Chuando. „Dar să fiu eu însumi în fața unei camere? Nicio problemă”.