România ajută Elveția după incendiul devastator: Va transporta răniți la Paris. Miruță: „Când cineva are nevoie, nu întrebi cât costă”

O aeronavă Spartan a Armatei Române va transporta răniți din Elveția la Paris. Sursa foto: Facebook/ Radu Miruță

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că România acordă sprijin internațional Elveției în urma incendiului grav din stațiunea de schi Crans-Montana, subliniind că, în astfel de situații, nu contează cine plătește sau cât costă intervenția.

Oficialul a precizat că Armata României a fost solicitată din nou pentru misiuni umanitare și a răspuns fără ezitare, punând pe primul loc salvarea de vieți omenești. „Când cineva are nevoie, nu întrebi de ce sau cât costă. Acționezi”, a transmis ministrul.

Potrivit acestuia, miercuri, o aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a decolat de la Baza 90 Transport Aerian Otopeni pe ruta Otopeni–Craiova–Bruxelles, pentru transportul unui pacient cu arsuri, urmând ca la întoarcere să aducă în țară doi pacienți tratați în spitale din capitala Belgiei.

Tot astăzi, în urma unei decizii a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, o a doua aeronavă este pregătită să decoleze spre Lausanne, de unde va transporta către spitale din Paris șase tineri cu arsuri grave, răniți în incendiul produs în Crans-Montana. Misiunea face parte din sprijinul internațional oferit de România autorităților elvețiene.

„Zilele acestea a fost din nou solicitat sprijinul Armatei pentru misiuni umanitare. Și da, Armata ajută fără a sta pe gânduri, fără a întreba cine plătește cheltuielile, sau dacă au fost ori nu prevăzuți bani în buget. (...) Pentru că dincolo de grade și funcții, Armata înseamnă oameni. Pentru că viața nu alege între bogat și sărac, între ministru și portar, între „pilos” și omul nimănui. Și da, eu cred că asta trebuie să facem atunci când putem. De aceea nu am stat nicio secundă pe gânduri când am aprobat aceste zboruri.”, a subliniat Miruță, menționând că aspectele financiare vor fi reglate ulterior, în bugetul anului 2026.