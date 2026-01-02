România va ajuta Elveția după tragedia din Crans-Montana. Arafat: Oferim transport medical. Putem folosi avion militar cu echipă SMURD

Cel puţin 40 de oameni au murit, iar alţi 115 au fost răniţi în incendiul din stațiunea Crans-Montana. FOTO Profimedia Images

Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul de Interne, a declarat, joi seară, după tragedia din staţiunea elveţiană Crans-Montana, unde au murit cel puţin 40 de oameni, iar alţi 115 au fost răniţi, că România a oferit, prin mecanismul de protecţie civilă la nivel european, sprijin pentru transportul medicalizat al pacienţilor arşi în clubul de la Crans-Montana. ”S-a ţinut o şedinţă CNSU şi s-a aprobat ca România să ofere capabilitate de transport medicalizat", a afirmat Arafat la Euronews.

La nevoie, dacă se doreşte, dacă este nevoie, noi putem să folosim unul dintre avioanele militare, cu echipă de la SMURD Bucureşti, să ducem până la cinci pacienţi critici sau până la zece pacienţi mai puţin critici în avion. Asta deja este pus pe site-ul Mecanismului de Protecţie Civilă Europeană", a spus Arafat, care a mai precizat că alte state europene au oferit locuri pentru pacienţi, ţările care au oferit transport medicalizat fiind mai puţine.

El consideră că nici Elveţia şi nicio altă ţară europeană nu are posibilitatea de a trata un număr atât de mare de arşi cum este cel rezultat din tragedia din noaptea de Revelion.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă a mai transmis că "lumea trebuie să înveţe că folosirea artificiilor în interior nu e un lucru corect".

„Deschide amintiri şi aduce amintiri triste. E o tragedie. De dimineaţă am fost în legătură şi cu colegii noştri din Elveţia şi cu colegii de la Protecţia Civilă Europeană, am vorbit cu colegii de la Serviciul de aviaţie de salvare al lor, cu care avem o relaţie foarte apropiată. Din păcate, trebuie să înveţe lumea că folosirea focurilor de artificii în interior nu este un lucru deloc corect”, a afirmat Raed Arafat.

Autoritățile din Elveția au reactualizat bilanțul victimelor în urma incendiului de la barul Le Constellation.

Aproximativ 40 de persoane au murit și 115 sunt rănite „multe în stare gravă”, a declarat comandantul poliției, potrivit BBC.

60 de persoane sunt tratate la un spital din Sion, iar altele au fost duse la spitale din alte orașe elvețiene.

Doi oficiali - inclusiv procurorul general - au declarat că nu știu câte persoane se aflau în bar la momentul respectiv, dar este un aspect care va fi acoperit de ancheta privind incendiul.

Președintele elvețian Guy Parmelin a numit incidentul „una dintre cele mai grave tragedii pe care le-a trăit țara noastră”. În Elveția, steagurile vor fi arborate în bernă timp de cinci zile.

Frédéric Gisler, comandantul Poliției Cantonale din Valais, spune că se așteaptă ca printre victime să se număre mai mulți cetățeni străini.

Au fost înaintate „mai multe ipoteze” privind cauza incendiului, iar teoria favorizată deocamdată este un „incendiu general care a provocat o explozie”.

Procurorul general spune că au fost intervievați mulți martori și adaugă că telefoanele găsite vor fi analizate. Institutul criminalistic din Zurich a primit deja mandatul de a efectua o anchetă pentru a determina cauza incendiului.