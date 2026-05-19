Trump: "Eram pe punctul să atac Iranul. Ar fi trebuit să se întâmple chiar acum. Eram 'la o oră distanță'"

2 minute de citit Publicat la 22:23 19 Mai 2026 Modificat la 22:24 19 Mai 2026

Președintele american Donald Trump spune că războiul din Iran este justificat de obiectivul de a împiedica regimul de la Teheran să se doteze cu arme nucleare. Foto: Getty Images

Președintele Donald Trump a declarat, marți, că era pe punctul de a lansa noi atacuri asupra Iranului înainte de a decide, luni, să amâne reluarea ostilităților armate la cererea a trei state arabe din Golful Persic.

„Eram 'la o oră distanță'. Eram gata să dau ordinul. Ar fi trebuit să se întâmple (atacurile, n.r.) chiar acum”, a declarat el pentru Alayna Treene de la CNN.

Trump a scris luni pe Truth Social că a amânat loviturile atacul după ce liderii Emiratelor Arabe Unite, Arabiei Saudite și Qatarului i-au cerut un răgaz, în speranța că negocierile vor avansa către o soluție diplomatică.

„Au auzit că am luat decizia și au spus: 'Domnule, ne mai puteți acorda câteva zile, pentru noi credem că ar fi rezonabil astfel?'”, a detaliat președintele.

El susține că națiunile arabe respective i-au transmis că „au făcut multe progrese” în negocierile cu Iranul.

Trump: Iranul încă are o capacitate mică de ripostă

Chestionat în legătură cu capacitatea de ripostă a Iranului, inclusiv asupra aliaților arabi ai SUA din regiune, Trump a recunoscut că există un risc.

„Încă mai au o capacitate mică. Nu au multă, dar au”, a spus el despre posibilitățile Iranului de a ataca alte țări din Orientul Mijlociu.

Liderul de la Washington a adăugat că este dispus să aștepte până la sfârșitul acestei săptămâni pentru a vedea dacă discuțiile progresează.

El a avertizat, totodată, că ar putea relua operațiunile de luptă.

„S-ar putea să fie nevoie să le dăm o altă lovitură mare”, a conchis el.

Trump: „Fie că războiul este popular sau nu, trebuie să o fac”

În discuțiile purtate marți cu jurnaliștii la Casa Albă, Trump a afirmat că, în opinia sa, războiul SUA cu Iranul este susținut de americani și, chiar dacă nu ar fi, obiectivul de a împiedica Teheranul să se doteze cu arme nucleare justifică acest conflict.

„Toată lumea îmi spune că (războiul) este nepopular, dar eu cred că este foarte popular, atunci când auzi că are legătură cu arme nucleare, cu arme care ar putea distruge Los Angeles-ul, care ar putea distruge orașe mari foarte repede.

Fie că e popular sau nu, trebuie să o fac, pentru că nu voi lăsa ca lumea să fie aruncată în aer sub conducerea mea. Asta nu se va întâmpla”, a explicat el.

Trump a minimalizat criza carburanților și creșterea prețurilor petrolului în urma războiului, precum și îngrijorările electorale ale republicanilor americani în legătură cu acest fenomen, numindu-le „fleacuri”.

El a estimat că efectele sunt suportabile „pentru toată lumea, o perioadă”, apreciind că nu vor mai dura mult.

Un sondaj recent CNN a arătat că 77% dintre cetățenii SUA - inclusiv o majoritate a republicanilor - spun că politicile lui Donald Trump au crescut costul vieții în propria lor comunitate.