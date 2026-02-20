Medic dintr-un spital din Maramureş, lovit cu pumnul în faţă de ginerele unei paciente aduse în stop cardio-respirator

Medic dintr-un spital din Maramureş, lovit cu pumnul în faţă de ginerele unei paciente aduse în stop cardio-respirator.

Polițiștii din Borșa, judeţul Maramureş, au fost sesizați, vineri, prin apel la 112, că, în Compartimentul Primiri-Urgențe a Spitalului de Recuperare, medicul de gardă a fost agresat de ginerele unei paciente care fusese adusă în stop cardio-respirator. Bărbatul ar fi intrat în sala de resuscitare și, în timp ce medicul aplica manevrele, doctorul ar fi fost lovit cu pumnul în față, cazând la pământ.

Medicul ar fi fost lovit pentru că rudele femeii nu aveau voie în sala de resuscitare.

Manevrele de resuscitate au fost continuate de celelalte cadre medicale. A fost chemat un alt medic pentru a prelua garda.

Medicul agresat este specialist în anestezie terapie intensivă și vine de la Spitalul Județean Bistrița penttu a face gărzi.

Ce a transmis Poliţia

Vineri, 20 februarie, în jurul orei 19.00, polițiștii din Borșa au fost sesizați prin apel unic de urgență 112, cu privire la faptul că un medic a fost agresat în incinta spitalului.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde a fost identificat medicul în cauză.

Din verificările efectuate a reieșit faptul că, în timp ce acorda primul ajutor unei paciente, mai mulți membri de familie ai acesteia, au intrat în încăpere, iar unul dintre aceștia l-ar fi agresat fizic, distrugându-i ochelarii de vedere.

Bărbatul a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Polițiștii, sub coordonarea procurorului de caz, continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și distrugere.