Arafat cere protecție sporită în UPU, după cazurile medicilor agresați: „Este inadmisibil ca personalul medical să se teamă”

Șeful DSU, Raed Arafat. Foto: Agerpres

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a reacționat după incidentele petrecute la Borșa și la Târgu Jiu, unde medici de urgență au fost agresați fizic în timp ce interveneau pentru a salva pacienți în stare critică.

„Ce s-a întâmplat la Borșa și la Târgu Jiu este inacceptabil!”, a transmis Arafat într-o postare publicată pe Facebook.

El a precizat că agresiunile au avut loc chiar în camerele de resuscitare, în momente critice, după ce echipele medicale au refuzat accesul aparținătorilor în spațiul unde se desfășura intervenția.

„Este o regulă medicală de bază, o regulă de siguranță, făcută pentru pacient. Pentru ca echipa să poată lucra eficient și să aibă o șansă reală să salveze viața. Să lovești un medic în timp ce se luptă să salveze o viață este un act de violență extremă. Dar este și un act de iresponsabilitate care pune în pericol chiar pacientul pentru care pretinzi că lupți”, a scris Raed Arafat.

Șeful DSU mai spune că toată această creștere a agresivității față de medici și asistenți va duce la „un act medical afectat”.

Arafat a reamintit că medicii și asistenții din Unitățile de Primiri Urgențe sunt adesea aceiași profesioniști care intervin pe ambulanțele și elicopterele SMURD, la accidente grave, incendii sau dezastre.

„Nu sunt funcționari anonimi. Sunt profesioniști care aleg, zi de zi, să fie acolo când lucrurile sunt cel mai greu de dus”, a precizat șeful DSU.

Arafat mai spune că pot exista probleme de comunicare sau situații care necesită corectare, însă acestea trebuie soluționate pe cale legală, nu prin violență.

„Dar acestea se rezolvă pe căi legale și instituționale, nu prin violență. Și sunt convins că vorbim despre excepții, nu despre regulă. Regula este munca sub presiune enormă și deciziile luate în câteva secunde, cu impact direct asupra vieților oamenilor”, mai scrie acesta în postarea sa.

Șeful DSU a avertizat că violența are efecte imediate și pe termen lung asupra sistemului medical, afectând calitatea actului medical și crescând riscurile pentru pacienți.

„În spatele halatului sau al echipamentului de intervenție nu este „sistemul”, ci un om. Un om cu familie, cu oboseală acumulată, cu decizii grele de luat. Agresarea unui cadru medical aflat la datorie rupe grav relația de încredere dintre societate și cei care o îngrijesc. Este inadmisibil ca într-un spațiu care ar trebui să fie protejat prin definiție cum este unitatea de primiri urgențe, personalul medical să se teme pentru propria siguranță. În medicina de urgență, orice act de violență înseamnă timp pierdut. Și uneori poate însemna vieți pierdute”, a arătat acesta.

Raed Arafat a adăugat că orice nemulțumire poate fi sesizată pe căi legale și va fi analizată cu seriozitate, însă violența nu poate fi justificată.

“Medicii, asistenții, paramedicii, pompierii nu sunt ținte, așa cum nu sunt nici polițiștii sau jandarmii. Ca șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, dar și personal, voi face tot ce ține de mine pentru a sprijini colegii și pentru a le asigura protecția necesară. Iar managerii spitalelor trebuie să înțeleagă clar riscurile reale din UPU și CPU și să asigure paza adecvată”, a mai precizat șeful DSU.