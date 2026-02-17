Doi părinți au devenit violenți și au agresat o doctoriță la Târgu Jiu, în timp ce încerca să le salveze fiica. Ce a decis instanța

Autoritățile au intervenit la Spitalul din Târgu Jiu în urma unui apel la 112. Sursa foto: Facebook/ Poliția Română

Un incident grav s-a petrecut luni seară în Unitatea de Primiri-Urgențe a spitalului din Târgu Jiu.

Conform autorităților și martorilor, membrii unei familii au sărit pe o doctoriță care făcea spălături stomacale fiicei lor, după o aparentă tentativă de sinucidere.

"În acest caz se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj. Deja, două persoane au fost reținute pentru 24 de ore și urmează să fie prezentate instanței cu propunerea instituirii unei măsuri preventive.

Vorbim despre un incident care s-a petrecut chiar în Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Târgu Jiu, acolo unde pacienta a ajuns după ce a înghițit mai multe pastile.

La un moment dat, pacienta s-a agitat, iar aparținătorii au intrat în Unitatea de Primiri Urgențe și au bruscat-o pe doctoriță, aruncând și cu cafea pe ea.

Acesta a fost momentul în care doctorița a încercat să scape, însă a alunecat și a făcut o entorsă. Acum se fac cercetări.

Pe de o parte a fost deschis acest dosar de către autoritățile judiciare, iar pe de altă parte cei de la Colegiul Medicilor din Târgu-Jiu au calificat incidentul drept inacceptabil și au anunțat că, în urma discuțiilor cu autoritățile de resort, va fi întărit serviciul de pază la spital", a relatat Cătălina Smereca, corespondent Antena 3 CNN.

Părinții agresivi au fost puși sub control judiciar și li s-au pus brățări de monitorizare

Cei doi părinți care au agresat doctorița la Unitatea de Primiri Urgențe, după ce fiica lor a fost internată în urma unei aparente tentative de sinucidere, au primit măsura controlului judiciar și vor fi monitorizați prin brățări electronice.

Ei au interdicția de a lua legătura cu victima sau cu personalul medical implicat în incident.

Părinții au declarat că regretă cele întâmplate, recunosc faptele și își cer scuze pentru comportamentul lor.

Avocatul bărbatului susține că reacția părinților a fost determinată de panică și disperare, în momentul în care medicii i-au efectuat minorei proceduri medicale de urgență, inclusiv spălături stomacale. Neînțelegând manevrele medicale și fiind copleșiți de emoții, părinții ar fi avut un comportament neadecvat.

În prezent, starea de sănătate a fiicei este stabilă.

Comunicatul Parchetului: Poliția a fost sesizată că mai multe persoane de etnie rromă se manifestă agresiv la spital

"În data de 16.02.2026, în jurul orei 17:40, Poliția municipiului Târgu Jiu a fost sesizată de personalul medical, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că la Secția UPU din cadrul Spitalului de Urgență Târgu Jiu, mai multe persoane de etnie rromă se manifestă agresiv.

La fața locului a fost identificată persoana vătămată (...), medic în cadrul Secției UPU, care a relatat verbal echipajului de poliție, sosit la fața locului, că în timp ce acorda îngrijiri medicale unei paciente, în urma unei îmbrânceli cu părinții acesteia, a fost lovită cu palmele in zona spatelui și a pieptului, ulterior, aceasta dezechilibrându-se, căzând pe sol și lovindu-se la nivelul piciorului.

La momentul respectiv, medicul a declarat că nu dorește să depună plângere penală pentru aspectele descrise mai sus, însă, ulterior, a revenit (...) și a solicitat tragerea la răspundere penală a persoanelor implicate în eveniment.

În urma probatoriului administrat în cauză, până la acest moment rezultat următoarea stare de fapt:

Comunicatul Parchetului: Fiica ar fi strigat "Săriți, că mă omoară"

În data de 16.02.2026, în jurul orei 17:40, la Secția UPU din cadrul Spitalului de Urgență Târgu Jiu, în timp ce se acordau îngrijiri medicale pacientei BM, care prezenta ingestie voluntară medicamentoasă, această din urmă a devenit foarte agitată și a început să țipe, solicitând ajutorul părlnților ei, afirmând ”Veniți, că mă omoară!”.

Astfel, în salonul unde era tratată pacienta, au intrat părinții și sora pacientei, împrejurare in care mama acesteia, suspecta BL, a îmbrâncit cu brațele în zona pieptului pe medicul OAB, acuzând-o că îi omoară fiica.

În aceste împrejurări, prin acțiunile lor, părinții pacientei au tulburat ordinea și liniștea publică.

Ulterior, intenționând să părăsească încăperea, la ieşirea din salon, medicul a alunecat pe pavimentul secției, ce era umed de la cafeaua vărsată de familia pacientei, OAB luxându-și glezna piciorului stâng, suferind astfel leziuni traumatice ce necesită de la producere 7-8 zile de îngrijiri medicale.

(...) S-a dispus începerea urmăririi penale in rem cu privire la comiterea infracțiunilor de ultraj (...) și tulburarea ordinii și liniștii publice (...)

Cercetările la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu continuă pentru documentarea întregii activități infracționale", se spune în comunicatul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu.