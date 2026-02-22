O ţară din Europa vrea să interzică un anumit tip de intervenţii estetice. Procedura este populară în rândul femeilor

BBL oferă un aspect natural, rotund și ferm, eliminând necesitatea implanturilor artificiale. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Procedurile de lifting brazilian al feselor (Brazilian Butt Lift – BBL) "ar trebui interzise imediat" de către Guvern, spun deputații britanici, după ce mai multe femei au murit în urma acestei intervenții estetice nechirurgicale, potrivit Sky News. Miniștrii au fost acuzați că "nu se mișcă suficient de rapid" în introducerea unui sistem de autorizare pentru procedurile cosmetice nechirurgicale, iar parlamentarii cer restricții mai stricte pentru procedurile cosmetice cu risc ridicat, a relatat BBC.

Deputații au cerut Guvernului să interzică imediat liftingul brazilian al feselor (BBL), au scris jurnaliştii publicaţiei Sky News.

Comisia pentru Femei și Egalitate de Șanse (Women and Equalities Committee – WEC) din Parlamentul Regatului Unit i-a acuzat pe miniștri că "nu acționează suficient de rapid" pentru a introduce un sistem de licențiere a procedurilor cosmetice nechirurgicale. Aceștia au avertizat că lipsa reglementării în industria cosmetică a dus la apariția unui "vest sălbatic" în care pacienții sunt supuși intervențiilor în magazii din grădină, camere de hotel sau toalete publice.

Comisia a salutat propunerile Guvernului menite să asigure că procedurile de lifting brazilian al feselor și alte operaţii estetice cu risc ridicat sunt efectuate doar de personal medical autorizat.

Reprezentanţii WEC au mai precizat că acest lucru ar acționa ca o "interdicție de facto" a acestor proceduri, care "reprezintă o amenințare serioasă la adresa siguranței pacienților".

Însă, într-un raport, WEC a cerut Guvernului să meargă mai departe, afirmând: "Procedurile cu grad ridicat de risc, precum liftingul brazilian al feselor (BBL), care a dus la decese, ar trebui interzise imediat, fără consultări suplimentare.

Un sistem de licențiere pentru procedurile cu risc mai scăzut, în cadrul căruia doar persoanele corespunzător calificate să le poată efectua, ar trebui introdus în actuala legislatură a Parlamenului".

Ulterior, deputații au adăugat: "Guvernul nu se mișcă suficient de rapid pentru a introduce un astfel de sistem. În prezent, persoane fără nicio formare profesională pot realiza intervenții potențial periculoase, punând publicul în pericol".

În prezent, nu există reglementări privind cine poate efectua proceduri cosmetice nechirurgicale, precum injectările – inclusiv fillerele sau injecțiile cu toxină botulinică, cunoscute adesea sub denumirea de Botox – terapia cu laser sau peelingurile chimice.

Liftingul brazilian al feselor este o procedură estetică non-chirurgicală (minim invazivă), care presupune injectarea de fillere dermice în zona feselor folosind grăsimea proprie a pacientului, extrasă prin liposucție din zone precum abdomenul, coapsele sau spatele.



