„F1: The Movie”, filmul de succes cu Brad Pitt, va avea o continuare. Producătorul Jerry Bruckheimer a confirmat zvonurile

Producătorul filmului de succes F1: The Movie, Jerry Bruckheimer, a confirmat că se lucrează la o continuare a filmului. Pelicula, coprodusă de septuplul campion mondial Lewis Hamilton, este nominalizată la patru premii Oscar în acest an, inclusiv pentru cel mai bun film, dar și la patru premii Grammy, potrivit BBC News.

Speculațiile despre o posibilă continuare circulă de luni de zile, dar nu fuseseră confirmate anterior. Într-o declarație pentru BBC la prânzul anual al Premiilor Academiei, desfășurat marți la Los Angeles, Bruckheimer a declarat: „Lucrăm la o continuare”.