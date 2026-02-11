Antena 3 CNN Formula 1 „F1: The Movie”, filmul de succes cu Brad Pitt, va avea o continuare. Producătorul Jerry Bruckheimer a confirmat zvonurile

„F1: The Movie”, filmul de succes cu Brad Pitt, va avea o continuare. Producătorul Jerry Bruckheimer a confirmat zvonurile

Andrei Paraschiv
2 minute de citit Publicat la 14:44 11 Feb 2026 Modificat la 14:44 11 Feb 2026
Brad Pitt la New York la promovarea filmului F1
Speculațiile despre o posibilă continuare circulă de luni de zile, dar nu fuseseră confirmate anterior. Sursa foto: Getty Images

Producătorul filmului de succes F1: The Movie, Jerry Bruckheimer, a confirmat că se lucrează la o continuare a filmului. Pelicula, coprodusă de septuplul campion mondial Lewis Hamilton, este nominalizată la patru premii Oscar în acest an, inclusiv pentru cel mai bun film, dar și la patru premii Grammy, potrivit BBC News.

Speculațiile despre o posibilă continuare circulă de luni de zile, dar nu fuseseră confirmate anterior. Într-o declarație pentru BBC la prânzul anual al Premiilor Academiei, desfășurat marți la Los Angeles, Bruckheimer a declarat: „Lucrăm la o continuare”.

Ştiri video recomandate
×
Etichete: Formula 1 Brad Pitt Lewis Hamilton

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Formula 1
» Citește mai multe din Formula 1
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close