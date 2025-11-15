De pe circuit pe covorul roșu: Ascensiunea Formulei 1 în lumea filmului și a muzicii: "F1 The Movie", trei nominalizări la Grammy 2026

5 minute de citit Publicat la 10:00 15 Noi 2025 Modificat la 10:15 15 Noi 2025

Este pentru prima dată când F1 ajunge la Premiile Grammy. Foto: Getty Images

F1 The Movie a făcut furori încă de la lansarea sa, iar acum își croiește drum spre un teritoriu cu totul nou – Premiile Grammy. Coloana sonoră oficială a filmului a primit nu una, ci trei nominalizări la Premiile Grammy 2026, inclusiv pentru "Cea mai bună coloană sonoră compilată pentru media vizuală", alături de două nominalizări pentru piese individuale. De la cele mai recente nominalizări la Premiile Grammy și victorii la Emmy, până la apariții pe covorul roșu și coloane sonore de succes, impactul sportului continuă să crească, scrie Formula 1.

Cu o coloană sonoră impresionantă compusă de legendarul Hans Zimmer și muzică originală semnată de artiști precum Ed Sheeran, Doja Cat și Tate McRae, albumul F1 a fost creat pentru a surprinde energia și emoția Formulei 1 – de la tensiunea din momentele de dinaintea startului, până la ritmul unei opriri perfecte la boxe și explozia de emoție la trecerea liniei de sosire.

Este pentru prima dată când F1 ajunge la Premiile Grammy, fiind un semn al modului în care sportul depășește barierele circuitului într-un weekend de cursă.

Dar nu este prima dată când F1 atrage atenția lumii premiilor. De la Emmy și Laureus, la nominalizări BAFTA și chiar titluri de cavaler, sportul și vedetele sale au fost recunoscute pe bună dreptate mult dincolo de pistă.

O premieră importantă la Premiile Grammy pentru Formula 1

Pentru un sport în care găsirea ritmului perfect este crucială, tensiunile ating cote uriașe, iar descărcările emoționale sunt la ordinea zilei, nu este surprinzător că F1 se transpune atât de firesc în muzică.

Coloana sonoră a filmului F1 The Movie, intitulată F1 the Album – produsă de Apple Studios și Atlantic Records – reprezintă acompaniamentul ideal pentru filmul cu Brad Pitt, Javier Bardem și Kerry Condon. Orchestrațiile cinematografice ale lui Hans Zimmer se combină armonios cu artiști contemporani, astfel încât fiecare scenă are soundtrack-ul perfect.

Conform The Independent, Lewis Hamilton a avut chiar un rol activ în modelarea sunetului global al albumului, promovând diversitatea și contribuind la selecția pieselor și artiștilor pentru a reflecta publicul internațional al sportului.

Această colaborare a dus la recunoașterea Academiei Naționale de Înregistrări, care a nominalizat muzica albumului în trei categorii:

Hitul lui Tate McRae, "Just Keep Watching", nominalizat la "Cea mai bună înregistrare dance pop", a depășit deja 400 de milioane de redări pe Spotify.

"Bad As I Used To Be" de Chris Stapleton concurează la categoria "Cea mai bună interpretare solo country", iar F1 the Album a fost nominalizat la "Cea mai bună coloană sonoră compilată pentru media vizuală".

În iunie, albumul a dominat topul Billboard Top Movie Songs, având șapte piese în top 10 – o dovadă clară a rezonanței sale puternice în rândul fanilor de F1, muzică și film. Apariția albumului în aceste topuri marchează prima nominalizare majoră pentru F1 la Premiile Grammy, plasând sportul în aceeași discuție cu fenomene culturale precum Barbie și Oppenheimer.

Indiferent dacă F1 The Album va câștiga sau nu un trofeu, impactul său asupra sportului este deja incontestabil – transformând sunetul Formulei 1 într-o experiență pe care fanii o pot trăi în fiecare weekend de cursă, pe drumurile lungi sau în momentele importante din viața de zi cu zi.

Succese anterioare: de la "Drive to Survive" la "Senna" şi "Rush"

Dacă F1 The Movie a adus sportul pe marile ecrane, "Drive to Survive" de pe Netflix l-a adus în sufrageriile din întreaga lume.

De la lansarea sa în 2019, documentarul Netflix a remodelat fundamental publicul Formulei 1, atrăgând milioane de noi fani în universul său captivant. Accesul la momente exclusiviste din culise, tensiunea din garaje și politica internă a echipelor a schimbat modul în care spectatorii se conectează cu acest sport.

Aprecierea criticilor a fost însoțită de recunoașterea industriei. Din 2021, Drive to Survive a fost nominalizat anual la premiile Emmy pentru "Cel mai bun serial documentar–serial". Cu victorii în 2022 și 2025, serialul s-a impus ca un punct de referință în documentarele sportive.

Și nu doar Drive to Survive a fost apreciat. Documentarul "Brawn: The Impossible Formula 1 Story" de pe Disney+, narat de Keanu Reeves, care relatează incredibilul sezon 2009 al lui Jenson Button și al echipei Brawn GP, a câștigat un Emmy internațional pentru "Cel mai bun documentar sportiv".

Filmul lui Ron Howard din 2013, "Rush", care dramatizează rivalitatea legendară dintre James Hunt și Niki Lauda, a fost nominalizat la Globul de Aur pentru "Cel mai bun film (dramă)" și a câștigat premii BAFTA pentru montaj și design sonor. Cu Chris Hemsworth, Daniel Brühl și Olivia Wilde în distribuție, rămâne unul dintre cele mai apreciate filme biografice despre sport.

În 2023, documentarul "Villeneuve Pironi: Tragedia nespusă a curselor", a câștigat premiul pentru "Cel mai bun documentar" la Premiile Internaționale de Film cu Motor, fiind lăudat pentru profunzimea umană și calitatea cinematografică.

Documentarul din 2010 "Senna", care explorează viața și cariera legendarului Ayrton Senna, a câștigat două premii BAFTA pentru "Cel mai bun documentar și Cel mai bun montaj".

Miniseria Senna de pe Netflix a fost nominalizată la Critics Choice Award 2025 pentru "Cel mai bun serial străin".

Conexiunea Laureus: F1 alături de giganții sportului mondial

Când vine vorba de prestigiu sportiv, puține distincții se apropie de Laureus World Sports Awards – iar F1 a ocupat adesea locuri importante.

În 2022, Max Verstappen a câștigat premiul Sportivul Anului, după ce și-a obținut primul titlu mondial. Acesta a declarat că premiul a reprezentat "încununarea unui an extrem de intens".

Cu doi ani înainte, Lewis Hamilton împărțea același titlu cu starul fotbalului Lionel Messi, fiind prima dată când premiul era acordat în comun. Recunoașterea venea nu doar pentru al șaselea său titlu mondial, ci și pentru eforturile sale în promovarea diversității și protejarea mediului.

Hamilton a câștigat și Laureus Breakthrough of the Year în 2008, pentru remarcabilul sezon de debutant din 2007. Daniel Ricciardo a urmat în 2015, după un sezon impresionant la Red Bull. Regretatul Niki Lauda a primit premiul pentru întreaga carieră în 2016, în semn de apreciere pentru cele trei titluri mondiale și contribuțiile sale enorme la sport.

Echipele nu au fost nici ele neglijate: Mercedes a câștigat Echipa Anului în 2018, după al patrulea titlu consecutiv la constructori și piloți, iar Brawn GP și Jenson Button au fost distinși în 2010 pentru sezonul lor de poveste.

Ce urmează

Influența Formulei 1 nu a fost niciodată mai puternică. De la cele mai recente nominalizări la Premiile Grammy și victorii la Emmy, până la apariții pe covorul roșu și coloane sonore de succes, impactul sportului continuă să crească.

Pe măsură ce F1 pășește în teritorii noi și se extinde către noi audiențe, rămâne de văzut ce va urma. Un lucru e sigur: fie pe podium, într-un playlist sau pe marele ecran, F1 nu a terminat încă de colecționat trofee.