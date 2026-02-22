Unde lucrează românii cu cele mai mici salarii. Topul salarial e dominat de industria cea mai amenințată de AI

IT-ul continuă să domine topul salarial în România, în condițiile în care pe plan global joburile din domeniu sunt amenințate direct de dezvoltarea Inteligenței Artificiale. Foto: Getty Images

În România, topul domeniilor cu cele mai mari salarii la început de an este dominat în continuare de IT, în condițiile în care joburile din sector se confruntă cel mai acut la nivel global cu amenințarea reprezentată de Inteligența Artificială.

În acest domeniu, media netă la nivel naţional este 8.000 de lei, arată o analiză realizată de o platformă de recrutare, citată de Agerpres.

La polul opus se află saloanele şi clinicile de înfrumuseţare, cu o medie netă de 3.900 de lei, şi sectorul pază şi protecţie, cu 4.000 de lei.

"După un 2025 în care salariile nu au înregistrat creşteri notabile, candidaţii aflaţi acum în căutarea unui loc de muncă se uită cu atenţie la pachetul salarial şi la cel de beneficii extra pe care le oferă angajatorii. La început de an, clasamentul domeniilor care plătesc cel mai bine este dominat, ca şi până acum, de IT, sector în care media netă, la nivel naţional, este 8.000 de lei, în creştere cu aproximativ 15% faţă de anul trecut", arată datele platformei eJobs.

Un alt domeniu recunoscut pentru salariile mari este cel de petrol & gaze, unde media salarială ajunge la 6.800 de lei.

În automatizări, salariul mediu net este de 6.200 de lei pe lună, în timp ce sectoarele construcţii, audit & consultanţă şi inginerie au aceeaşi medie: 6.000 de lei.

Un domeniu vine din urmă și se plasează în zona cu o media salarială de 6000 lei net/lună

"Alături de aceste domenii, anul acesta se mai poziţionează încă unul, nou intrat atât de sus în clasament. E vorba de crewing & casino, care vine cu o medie netă de 6.000 de lei pe lună.

În acest domeniu se angajează mult, pentru că are permanent nevoie de personal. Crewing & casino reuşeşte să atragă candidaţi prin pachetele salariale atractive", explică Roxana Drăghici, Head of Sales la eJobs.

Prezent, pe această platformă sunt oferite 1.500 de locuri de muncă în IT, 400 în domeniul petrol & Gaze, 1.700 în sectorul construcţiilor şi 1.400 în cel de inginerie. Aproape 1.000 de poziţii sunt postate pentru crewing & casino.

În total, pe eJobs.ro sunt deschise 21.000 de ofertei de muncă, iar pe iajob.ro, platforma care se adresează în principal muncitorilor şi candidaţilor fără studii superioare, alte 6.500.

Angajări multe în sectoarele cu salarii mici

În cealaltă parte a clasamentului, slujbele cu cele mai mici salarii rămân cele din saloanele de înfrumuseţare, unde media salarială netă este de 3.900 de lei, în timp ce în domeniul pază şi protecţie nivelul mediu al veniturilor salariale este de 4.000 de lei.

Și aici, numărul de angajări este relativ ridicat.

Tot în această zonă se află şi retailul şi serviciile call - center/BPO, cu medii de 4.200 de lei pe lună.

"Cele două din urmă sunt industrii foarte mari în care specialiştii și managerii câştigă comparabil cu cei din sectoare mai bine plătite. Diferenţa o face faptul că cea mai mare parte a angajaţilor este entry-level, iar media salarială pentru acest nivel de carieră duce în jos şi media domeniului", explică Roxana Drăghici.

În industria alimentară, salariul mediu net este de 4.500 de lei, iar în turism, 4.400 de lei net pe lună.

Din punct de vedere geografic, Bucureştiul continuă să conducă detaşat topul veniturilor, cu o medie de 6.000 de lei lunar, urmat de Cluj (5.500 de lei) şi Timiş (5.100 de lei).

Județele cu salarii care nu depăşesc cu mult pragul de 4.000 de lei sau chiar se află sub acest prag sunt Vaslui - 3.800 de lei, Vrancea, Vâlcea, Suceava și Caraş - Severin, toate cu o medie de 4.000 de lei.