Formula 1: Kimi Antonelli a fost implicat într-un accident, în San Marino. Mașina lui s-a lovit de parapet

Kimi Antonelli. Foto: Getty Images

Pilotul italian Kimi Antonelli, de la echipa Formula 1 Mercedes, a fost implicat într-un accident sâmbătă, în San Marino, din care a scăpat nevătămat. Maşina pilotului în vârstă de 19 ani, coechipierul britanicului George Russell la echipa germană, s-a izbit de un parapet de pe marginea drumului, dar încă nu se ştie dacă acesta se afla la volan, potrivit presei locale, transmite EFE, potrivit Agerpres.



Autorităţile italiene investighează incidentul încă de duminică dimineaţă, deşi nu au existat răniţi şi niciun alt vehicul nu a fost implicat. Maşina în cauză este un model de Mercedes „Motorsport Collectors Edition” pe care echipa i l-a pus la dispoziţie acum câteva zile.

O carro do Antonelli ficou bem danificado depois do acidente, mas o piloto está bem!



Antonelli va putea participa la prima sesiune oficială de teste din Bahrain, care vor avea loc de miercuri 11 februarie, până vineri 13 februarie, pe circuitul Sakhir.



Mercedes, care a câştigat opt titluri mondiale la constructori şi şapte la piloţi, într-o perioadă de dominaţie din 2014 până în 2021, s-a clasat anul trecut pe locul secund, după McLaren, în clasamentul constructorilor.



Noul sezon va începe pe 8 martie la Melbourne, cu Marele Premiu al Australiei, precedat de două sesiuni oficiale de teste de trei zile programate în Bahrain, între 11 şi 13 februarie şi apoi între 18 şi 20 februarie.