Pană uriașă la serverele Amazon. Zeci de siteuri și aplicații din întreaga lume au căzut. Printre ele, bănci, Snapchat, Signal sau Zoom

<1 minut de citit Publicat la 11:55 20 Oct 2025 Modificat la 12:27 20 Oct 2025

Amazon Web Services stă la baza unei mari părți a infrastructurii din spatele multor site-uri web. Foto: Hepta

O problemă tehnică la Amazon Web Services afectează zeci de siteuri și aplicații găzduite de serverele Amazon. Unele dintre cele mai mari aplicații din lume, inclusiv Snapchat, Signal, Duolingo și Roblox, au încetat să funcționeze, potrivit BBC.

Se pare că și băncile sunt afectate, inclusiv Halifax, Lloyds și Bank of Scotland, potrivit Downdetector.

Amazon Web Services stă la baza unei mari părți a infrastructurii din spatele multor site-uri web, motiv pentru care impactul este atât de extins.

Amazon Web Services (AWS), care face parte din gigantul de retail Amazon, declară într-o actualizare de pe pagina sa că existe „rate de eroare și latențe crescute pentru mai multe servicii AWS în regiunea US-EAST-1”. Inginerii sunt „implicați și lucrează activ atât la atenuarea problemei, cât și la înțelegerea pe deplin a cauzei principale”, adaugă Amazon.

Ce aplicații și site-uri sunt afectate