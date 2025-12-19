ByteDance a cedat controlul TikTok în SUA şi evită interzicerea platformei

TikTok a precizat că acordul va permite "celor peste 170 de milioane de americani să continue să descopere o lume a posibilităților nesfârșite, ca parte a unei comunități globale vitale". Foto: Hepta

ByteDance, proprietarul chinez al TikTok, a semnat mai multe acorduri cu investitorii americani și globali pentru majoritatea afacerilor sale din America. Jumătate din societate va fi deținută de un grup de investitori, printre care Oracle, Silver Lake și firma de investiții din Emiratele Arabe Unite MGX, potrivit unui memoriu trimis de directorul executiv Shou Zi Chew. Decizia pune astfel capăt temerilor privind TikTok, care ar fi fost interzisă în SUA dacă acest lucru nu se întâmpla, scrie BBC News.

Acordul, care urmează să se încheie pe 22 ianuarie, ar pune capăt anilor de eforturi ale Washingtonului de a forța ByteDance să își vândă operațiunile din SUA din motive de securitate națională. Acest lucru este în conformitate cu un acord dezvăluit în septembrie, când președintele american Donald Trump a amânat aplicarea unei legi care ar interzice aplicația dacă nu ar fi vândută.

În nota de presă, TikTok a precizat că acordul va permite "celor peste 170 de milioane de americani să continue să descopere o lume a posibilităților nesfârșite, ca parte a unei comunități globale vitale".

Conform acordului, ByteDance va păstra 19,9% din afacere, în timp ce Oracle, Silver Lake și MGX, cu sediul în Abu Dhabi, vor deține fiecare câte 15%.

Alte 30,1% vor fi deținute de afiliații investitorilor existenți ai ByteDance, conform memorandumului.

Casa Albă a anunțat anterior că Oracle, co-fondată de Larry Ellison, susținător al lui Trump, va licenția algoritmul de recomandare al TikTok ca parte a acordului.

Acordul vine după o serie de amânări. În aprilie 2024, în timpul administrației președintelui Joe Biden, Congresul SUA a adoptat o lege care interzicea aplicația din motive de securitate națională, cu excepția cazului în care aceasta era vândută.

Legea urma să intre în vigoare pe 20 ianuarie 2025, dar a fost amânată de mai multe ori de Trump, în timp ce administrația sa a elaborat un acord pentru transferul proprietății.

Trump a declarat în septembrie că a vorbit la telefon cu președintele Chinei, Xi Jinping, despre care a spus că a aprobat acordul.

Viitorul platformei a rămas incert după ce liderii s-au întâlnit față în față în octombrie. Soarta aplicației a fost umbrită de tensiunile continue dintre cele două națiuni pe teme comerciale și alte chestiuni.

"TikTok a devenit o monedă de schimb în relația mai largă dintre SUA și China. Odată cu recentele diminuări ale tensiunilor, aprobarea de către Beijing a structurii și a licențierii algoritmilor pare acum mai puțin o capitulare și mai mult o dezescaladare calibrată, permițând ambelor capitale să revendice o victorie pe teren propriu", a declarat Alvin Graylin, lector la Institutul de Tehnologie din Massachusetts.

Acordul a stârnit critici din partea democratului Ron Wyden din Oregon, care a declarat că nu va face "nimic pentru a proteja confidențialitatea utilizatorilor americani".

Conform termenilor, algoritmul de recomandare al TikTok va fi reantrenat pe baza datelor utilizatorilor americani pentru a se asigura că feed-urile nu sunt manipulate din exterior.

"Nu este clar dacă acest lucru va pune algoritmul TikTok pe mâini mai sigure", a declarat senatorul Wyden.

El s-a opus legii din 2024 și s-a numărat printre parlamentarii americani care au făcut lobby pentru prelungirea termenului limită pentru TikTok în ianuarie, în încercarea de a acorda Congresului mai mult timp pentru a atenua amenințările din partea Chinei.

Unii utilizatori au exprimat, de asemenea, prudență cu privire la perspectiva unor noi investitori.

Tiffany Cianci, proprietara unei mici afaceri, care are peste 300.000 de urmăritori și aproape patru milioane de aprecieri pe platformă, a declarat că speră că investitorii noi vor menține aceeași experiență de utilizare pentru antreprenorii ca ea.

"Sper că proprietarii de mici afaceri sunt protejați", a spus Cianci.

TikTok a declarat că peste șapte milioane de întreprinderi mici își comercializează produsele și serviciile pe TikTok în SUA. Cianci a spus că a ales TikTok pentru promovare deoarece platforma oferă împărțirea profitului în condiții mai favorabile decât cele oferite de concurenți precum Meta.

În ultimul an, Cianci a fost activă în organizarea de proteste la Washington și pe TikTok, menite să salveze aplicația.