Unde se vinde cea mai ieftină benzină în România, luni, 5 octombrie. Motorina standard se apropie de pragul de 11 lei pe litru

Unde se vinde cea mai ieftină benzină în România, luni, 5 octombrie. Sursa foto: Getty Images

Benzina standard a depăşit preţul de 10 lei pe litru în majoritatea oraşelor din ţară, dar în unele localităţi se mai găseşte şi sub acest prag. La Lunguleţu, în judeţul Dâmboviţa, se vindea cea mai ieftină benzină din România. Costă aici 9,87 lei/litru. Cea mai ieftină motorină din ţară se comercializează la o staţie din Eforie Nord, cu preţul de 10,75 lei/litru. În general, în România, benzina standard costă 10,05 lei/litru, iar motorina este 10,91 lei/litru, aşadar aproape de pragul de 11 lei pe litru, notează Peco Online.

Un litru de GPL costă, în medie, la nivel naţional, 4,7 lei pe litru.

Europa a cedat în fața SUA și va elibera 100 de milioane de barili de motorină și țiței pe piață

Statele G7 urmează să elibereze până la 100 de milioane de barili din rezervele de urgență de petrol și motorină, în urma presiunilor exercitate de administrația Trump pentru a tempera creșterea prețurilor la carburanți, relatează Bloomberg, vineri.

Eliberarea rezervelor, coordonată de Agenția Internațională a Energiei, va avea loc în următoarele patru luni, le-a declarat, vineri, jurnaliștilor, președintele Franței, în cadrul unei informări. Macron deține în prezent și președinția G7.

Americanii pun presiune pe Europa de mai multe zile să elibereze petrol din rezervele strategice, în contextul exploziei prețurilor la motorină în SUA.