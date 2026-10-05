Situație critică în sistemul energetic. România s-a apropiat de limita de 4.000 MW din import și a cumpărat energie peste cât producea

1 minut de citit Publicat la 09:26 05 Oct 2026 Modificat la 09:26 05 Oct 2026

La orele la care România a importat energie electrică, prețul PZU depășea 1.900 lei/MWh. Foto: Getty Images

Sistemul energetic național își atinge limitele în mijlocul toamnei. Importul de energie electrică a fost, sâmbătă seara, 3 octombrie, mai mare decât producția națională la acel moment și foarte aproape de limita capacității maxime de pe liniile de interconexiune, potrivit datelor Transelectrica.

În seara zilei de 3 octombrie, producția națională livrată în rețele a fost de doar 2.900 de MW, în timp ce importurile ajunseseră la aproape 3.400 de MW, deci mai mult decât toată producția internă, potrivit e-nergia.ro.

Foto: Transelectrica

Mai îngrijorător însă este că limita capacității de import este de circa 4.000 de MW, deci sâmbătă seara, România s-a apropiat extrem de mult de acest plafon.

Potrivit e-energia.ro, un cumul de factori au dus la situația rar întâlnită de sâmbătă seara:

resursa hidro a scăzut, pe fondul secetei prelungite;

centrala nucleară de la Cernavodă rămâne oprită;

capacități de stocare reduse care să absoarbă energia fotovoltaică produsă în timpul zilei când soarele este puternic;

producție mică din energia eoliană;

Așadar, când toate aceste condiții se întrunesc într-o singură zi, devine evident că sistemul energetic național începe să se apropie de limitele sale atunci când este vârf de consum, ceea ce se întâmplă, de regulă, seara.

De asemenea, conform e-nergia.ro, sâmbătă seara, centralele pe gaze funcționau la o putere de circa 1.250 MW, iar cărbunele la nici 600 MW.

La orele la care România a importat energie electrică, prețul PZU depășea 1.900 lei/MWh.

Producția de energie verde în România a scăzut semnificativ față de lunile de vară. De exemplu, la data de 14 august 2026, energia solară asigura peste jumătate din producția de energie din România. Panourile fotovoltaice au furnizat peste 2.800 de MW în Sistemului Energetic Național (SEN), cât patru reactoare de la Centrala Nucleară de la Cernavodă.

În comparație, luni, 5 octombrie, la ora 8 dimineața, panourile fotovoltaice furnizau 780 MW. Este de așteptat ca producția să crească pe parcursul zilei.

Foto: Transelectrica

Astfel, la data de 5 octombrie, ora 8.36 dimineața, datele Transelectrica arată că în România se produc 4427 MW, în timp ce consumul este de 6.100 MW: