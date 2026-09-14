Claudiu Manda spune că România nu are nevoie de un „armistițiu”: „Are nevoie de un Guvern cu legitimitate, susţinere parlamentară”

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda. Foto: Agerpres

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a transmis, luni, că România nu are nevoie de un „armistiţiu”, ci de un Guvern cu legitimitate, susţinere parlamentară şi responsabilitate politică. „Exact de ceea ce avea nevoie şi acum patru luni”, a spus el, potrivit Agerpres.

„După mai bine de patru luni, domnul Bolojan a descoperit că România are nevoie de un Guvern cu puteri depline. Corect, domnule Bolojan. Doar că toate aceste lucruri erau valabile şi acum patru luni, atunci când Parlamentul v-a demis prin moţiune de cenzură, după o guvernare în care aţi numit 'reformă' aproape fiecare măsură de austeritate pusă pe umerii românilor. Aţi tăiat, aţi blocat, aţi pus taxe şi aţi cerut de fiecare dată oamenilor să plătească mai mult. Aţi cerut sacrificii de la toată lumea pentru o guvernare fără viziune, care a dus România dintr-o criză în alta.

Iar acum suntem în pragul unei noi crize în sănătate şi sunt loviţi, încă o dată, tocmai cei care au cea mai mare nevoie ca statul să funcţioneze: oamenii bolnavi, cei pentru care accesul la servicii medicale nu este o cifră într-un buget, ci poate face diferenţa într-un moment critic”, a scris Claudiu Manda, luni, într-o postare pe Facebook.

El îi reaminteşte premierului interimar că şi în urmă cu patru luni susţinea, ca şi în prezent, soluţia unui Guvern tehnocrat.

„Dar, după toate acestea, ne spuneţi senin că România are nevoie urgentă de un Guvern cu puteri depline. Iar soluţia pe care o propuneţi acum este un Guvern de tranziţie format din tehnocraţi. Despre aceeaşi soluţie vorbeaţi şi acum patru luni, domnule Bolojan. Atunci ne minţeaţi că stabilitatea României este mai importantă decât calculele politice şi vă declaraţi gata să susţineţi un Guvern tehnocrat. Întrebarea este: ce s-a schimbat între timp?

Pentru români nu v-aţi grăbit. Acum, când oamenii au avut patru luni să vadă rezultatele guvernării dumneavoastră, iar continuarea acestui interimat nu vă mai ajută politic, aţi descoperit brusc că România are nevoie de un Guvern? Numai că partenerul dumneavoastră de guvernare vă contrazice. Aşa că întrebarea devine şi mai simplă: pe cine să creadă românii? Cineva minte din nou”, a susţinut Manda.

Astfel, secretarul general al PSD subliniază că România nu are nevoie de un „armistiţiu”.

„România are nevoie de un Guvern. Unul cu legitimitate, susţinere parlamentară şi responsabilitate politică. Exact de ceea ce avea nevoie şi acum patru luni”, a adăugat Manda.