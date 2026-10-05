George Simion anunță că nu merge la Cotroceni: „Uzurpatorul nu merită prezența mea”. Liderul AUR cere anticipate

Președintele AUR, George Simion. Foto: INQUAM Photos/George Călin

George Simion a anunțat, luni dimineață, cu doar câteva ore înainte de consultările de la Palatul Cotroceni, că nu va merge la discuțiile cu președintele Nicușor Dan pentru că acesta „nu merită” prezența lui. Delegația AUR care va participa la negocieri are mandatul să ceară președintelui să declanșeze alegeri anticipate și să „oprească spectacolul cătușelor”.

„Am bifat cu succes o nouă capitală europeană. Toată lumea trebuie să știe ce se întâmplă în România. Acum merg spre București, dar nu voi participa la consultările cu uzurpatorul de la Cotroceni. Nu merită prezența mea. Am însărcinat o delegație care să meargă acolo și să transmită un mesaj clar: vrem alegeri anticipatecât mai repede și să oprească uzurpatorul de la Cotroceni spectacolul cătușelor, să oprească arestările”, a spus George Simion într-un clip video postat pe TikTok.

Președintele AUR a adăugat că partidul merge pe „calea neamului românesc” și rămâne alături de Călin Georgescu.

„Nu vorbește nimeni în numele nostru, e suficient să vă transmit eu mesajele, delegația care merge la Cotroceni și conducerea partidului. Unii care se trezesc să vorbească sulea, mulea nu mai fac parte din AUR. Nu s-a schimbat nimic față de ceea ce am zis în Parlament și ce am zis când l-am demis pe Bolojan. Noi mergem pe calea neamului românesc. În AUR e disciplină, se merge alături de calea neamului românesc, alături de Călin Georgescu”, a mai spus liderul AUR.

George Simion a mai spus că reprezentanții AUR care susțin contrariul în presă „nu mai au nicio treabă cu partidul” și vor să creeze „dezbinări”.

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat din nou consultări cu partidele politice parlamentare, luni, pentru desemnarea unui candidat de prim-ministru.

Noile consultări au loc în contextul în care săptămâna trecută liberalul Siegfried Mureşan, al treilea premier desemnat în ultimele cinci luni, nu a trecut de votul de învestitură al Parlamentului.