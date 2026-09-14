Kelemen Hunor, atac la Băsescu: "Cel mai bun produs al dictaturii şi al Securității comuniste. Să vină Petrov să rezolve problema"

Kelemen Hunor, atac la Băsescu. Foto: Agerpres

Președintele UDMR Kelemen Hunor a reacţionat ironic, luni, după ce Traian Băsescu a afirmat că "UDMR ar trebui să cam fie scos afară din jocurile din România". "Un fost președinte, cel mai bun produs al dictaturii comuniste, produs politic și al Securității comuniste, a zis să fim ținuți departe de politică. Ok, să vină Petrov și să rezolve problema", a declarat Kelemen la Parlament.

Fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, a spus despre UDMR că încearcă să se implice în deciziile importante de pe scena politică de la Bucureşti, după ce partidul a avut o apropiere faţă de Budapesta. De asemenea, acesta a exclus o variantă în care UDMR ar da viitorul premier al României.

"UDMR ar trebui să cam fie scos afară din jocurile din România", a spus Băsescu la România TV. Kelemen Hunor l-a atacat şi el pe Băsescu:

"Un fost președinte, cel mai bun produs al dictaturii comuniste, produs politic și al Securității comuniste, a zis să fim ținuți departe de politică. Ok, să vină Petrov și să rezolve problema".

Kelemen Hunor, despre un guvern tehnocrat

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus luni, la Parlament, că Ilie Bolojan i-a cerut opinia cu privire la soluția PNL pentru încheierea crizei politice, respectiv un guvern tehnocrat.

„Ultima dată când am vorbit față în față cu domnul Bolojan mi-a zis această variantă, m-a întrebat și i-am spus că e o problemă, dacă PSD nu votează, nu are cum să treacă. Și PSD și PNL au tras niște linii roșii, ei trebuie să se înțeleagă.

Pe de altă parte un guvern tehnocrat, și nu știu cine va măsura și cu ce aparat cât de independent este un guvern, tot va avea nevoie de sprijin politic. Iar dacă a doua zi rămâne singur, acel guvern, din păcate, nu va avea posibilitatea de a gestiona nici măcar o rectificare sau un buget”, a spus președintele UDMR.